Ourense empieza a invertir una de las tendencias que han marcado la evolución de su mercado laboral durante la última década. La provincia recibe ya más asalariados procedentes de otras comunidades autónomas de los que se marchan a ellas, pero sigue perdiendo trabajadores en favor del resto de Galicia. Así se desprende de la última estadística de movilidad del mercado de trabajo publicada esta semana por la Agencia Tributaria, correspondiente a 2025.

Durante el pasado año, 1.858 asalariados trasladaron su domicilio fiscal a Ourense desde otras provincias, un 5,8% más que en 2024, mientras que 2.104 hicieron el camino inverso. El saldo negativo, de 246 trabajadores, es el más reducido desde 2021, aunque sigue siendo el más abultado de Galicia, por delante de Pontevedra (149) y Lugo (68). A Coruña, con un balance favorable de 896 asalariados, es la única provincia gallega que gana trabajadores a través de la movilidad geográfica.

En ninguno de los últimos diez años las llegadas de asalariados a Ourense superaron a las salidas. Entre 2016 y 2025, Hacienda contabilizó 19.586 salidas frente a 14.635 entradas, lo que arroja un saldo negativo acumulado de 4.951. Tres cuartas partes de este déficit se corresponden con los intercambios con las otras provincias gallegas.

Los datos de los últimos tres años dibujan, sin embargo, un escenario distinto. Tras siete años perdiendo asalariados hacia otras comunidades, Ourense logró invertir este balance en 2023, con 97 llegadas más que salidas, una cifra que se elevó hasta las 158 en 2024 y las 262 en 2025. El pasado año llegaron a Ourense 1.025 trabajadores procedentes de fuera de Galicia, la cifra más elevada de la última década, un 14,8% superior a la de 2024 y más del doble que en 2016 (448). Por el contrario, las llegadas desde las otras tres provincias gallegas descendieron de 863 a 833.

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Origen y destino

Madrid se consolida como el principal lugar de procedencia de los asalariados que llegan de fuera de Galicia, con 309 trabajadores, un 13,2% más que en 2024, mientras que las salidas se redujeron de 255 a 251. Las llegadas desde Barcelona apenas variaron (148 frente a 147). Más acusado fue el incremento de las procedentes de Las Palmas (de 23 a 52), Valencia (de 31 a 48) y Asturias (de 25 a 36).

A Coruña continúa siendo el principal destino de quienes abandonan Ourense. Las salidas aumentaron de 678 a 702, frente a las 301 llegadas. También es desfavorable el balance con Pontevedra, con 518 salidas y 404 entradas. Lugo es la única provincia gallega con la que Ourense mantiene un saldo positivo, aunque se redujo de 30 a siete trabajadores en el último año.

La estadística de movilidad de Hacienda recoge los cambios de domicilio fiscal, no necesariamente de empleo. Pese a registrar más salidas que llegadas, Ourense contabilizó 107.929 asalariados en 2025, 1.481 más que el ejercicio anterior.

Los jóvenes ourensanos que se van cobran un 49% más

Ourense no consigue frenar la marcha de los trabajadores más jóvenes. El pasado año abandonaron la provincia 1.202 asalariados menores de 36 años, un 6,4% más que en 2024. Las llegadas no crecieron al mismo ritmo, lo que elevó la pérdida neta hasta los 410 trabajadores de estas edades.

El balance empeora especialmente entre los menores de 26 años, cuya pérdida neta se ha más que duplicado en un solo año. La capacidad de atracción de Ourense aumenta, sin embargo, entre los mayores de 35 años: la provincia ganó 164 asalariados de estas edades, casi el triple que en 2024.

Las diferencias salariales ayudan a entender las dificultades de Ourense para retener a los jóvenes. Los menores de 26 años que abandonaron la provincia percibieron una media de 19.021 euros anuales, frente a los 12.782 de quienes permanecieron. Una brecha de 6.239 euros al año (un 48,8%) que refleja el atractivo económico de buscar oportunidades laborales fuera de la provincia.