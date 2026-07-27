¿Sabe usted que Ourense es un gran solar sin sombra?

¿Sabe usted que vuelve el calor y en Ourense sigue sin haber lugares suficientes en los que refugiarse? ¿Que hay muchos proyectos, pero pocas realidades? ¿Que para colmo los que van a las piscinas de Oira, además de tener pocas frecuencias, tienen que esperar a pleno sol? ¿Que se amontonan en la acera, sin ninguna sombra, hasta que llega el bus? ¿Que cualquier día a uno le acabará dando un golpe de calor?

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