¿Sabe usted que Ourense es un gran solar sin sombra?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, ir a las piscinas de Oira en bus, actividad de riesgo

Gente amontonada en la parada de bus para volver de las piscinas de Oira
Gente amontonada en la parada de bus para volver de las piscinas de Oira

¿Sabe usted que vuelve el calor y en Ourense sigue sin haber lugares suficientes en los que refugiarse? ¿Que hay muchos proyectos, pero pocas realidades? ¿Que para colmo los que van a las piscinas de Oira, además de tener pocas frecuencias, tienen que esperar a pleno sol? ¿Que se amontonan en la acera, sin ninguna sombra, hasta que llega el bus? ¿Que cualquier día a uno le acabará dando un golpe de calor?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats