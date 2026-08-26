Ourense iniciará el curso académico con más profesores de apoyo y aulas

El curso escolar 2026/2027 empezará con un balance positivo para la educación pública en la provincia. A pesar del invierno demográfico que trae como consecuencia la pérdida de alumnado, el mapa escolar ourensano sumará once docentes especialistas de apoyo y cuatro aulas adicionales respecto al curso anterior. Así lo indica la modificación del catálogo de unidades y puestos docentes publicado ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Una de las grandes claves del inicio del nuevo curso es la aplicación total de la bajada de ratios, con un máximo de 20 alumnos por aula en toda la etapa de Educación Infantil. Es el resultado del acuerdo en el que vienen trabajando desde 2023 los sindicatos de ANPE, CCOO, UGT y CSIF junto a la Consellería de Educación. Progresivamente se irá adaptando el resto de etapas. “A pesar de la bajada de natalidad, gracias al acuerdo firmado, se ha conseguido una mejora en las condiciones, un aumento en el profesorado contratado y frenar el cierre de centros, que hace años era mayor”, celebra Yolanda Domarco, presidenta de ANPE Ourense.

Atención a la diversidad

Con todo, el avance más destacado del nuevo mapa escolar radica en la fuerte apuesta por la inclusión educativa. La actualización de las plantillas docentes en los colegios de la provincia suma un total de 11 nuevos especialistas de apoyo fijo. Se trata de 10 docentes de Pedagogía Terapéutica (PT) y uno de Audición y Lenguaje (AL). Este refuerzo responde a la adenda aprobada para adecuar los catálogos de personal a las necesidades reales de los centros. Con esta modificación, los colegios de 15 a 17 unidades garantizan dos especialistas de PT, mientras que los de 18 o más aulas pasan a disponer de tres.

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Esta medida supone un salto cualitativo para la atención a la diversidad en los centros. “El aumento de profesorado de apoyo busca favorecer la igualdad de oportunidades y ayudar al alumnado más necesitado”, explica Domarco.

Junto al incremento del personal de apoyo, el nuevo curso trae consigo un significativo avance para la plantilla docente. En Secundaria se reduce la jornada lectiva de 20 a 18 horas semanales, un ajuste demandado por el colectivo. Según destaca la presidenta de ANPE Ourense, esta medida “supone una mejora en las condiciones laborales del profesorado y un aumento del número de docentes”, lo que facilitará una atención más individualizada al alumnado y a las familias.