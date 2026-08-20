Las ayudas son escasas y llegan con el curso iniciado con un gasto de casi 500 euros en Ourense

El inicio del curso escolar vuelve a convertirse cada año en un importante esfuerzo económico para muchas familias ourensanas. El coste de los libros, el material y otros gastos asociados puede rozar los 500 euros por alumno, un desembolso que obliga a numerosos hogares a recurrir a los bancos de libros, la reutilización y otras fórmulas de economía circular para aliviar la factura de septiembre.

Sin embargo, la ayuda pública no siempre llega a todos. Los límites de renta establecidos en las diferentes convocatorias dejan fuera a una parte importante de la clase media trabajadora, según denuncian desde las asociaciones de familias.

Mario Fernández, presidente de la Federación de Anpas de colegios concertados, considera insuficiente el actual modelo de ayudas. "Las ayudas nos parecen insuficientes. Si queremos una educación gratuita que llegue a todos, los libros y el material deberían estar cubiertos al cien por cien", defiende.

El problema no se limita únicamente a la cuantía de estas subvenciones. El calendario es otro de los principales obstáculos para las familias, ya que muchas de las ayudas institucionales se resuelven cuando el curso ya ha comenzado y los padres ya han tenido que afrontar el gasto.

Una situación similar se produce con la nueva deducción fiscal de 100 euros en el IRPF autonómico, un alivio que llega a posteriori y que obliga a las familias a adelantar previamente todo el dinero necesario para realizar las compras de inicio de curso. Este desfase genera un importante desajuste en la economía doméstica precisamente durante uno de los momentos de mayor gasto del año.

Ante esta situación, los bancos de libros y el intercambio de material entre familias se han convertido en algunas de las principales alternativas para reducir el desembolso. La reutilización permite dar una segunda vida a muchos manuales y materiales escolares y aliviar, al menos en parte, el coste que supone la vuelta a las aulas.

Las familias reclaman así ayudas más amplias, con criterios de acceso que alcancen a un mayor número de hogares y que, además, lleguen antes del inicio del curso, evitando que los padres tengan que asumir por adelantado unos gastos que posteriormente podrían ser compensados, al menos parcialmente, por las administraciones.

Las entidades sociales recolectan material escolar para familias vulnerables

En un contexto donde los precios de la cesta de la compra asfixian las economías domésticas más frágiles, entidades sociales como la Fundación Amigos de Galicia o Cruz Roja organizan iniciativas de recogida de material escolar para destinarlo a aquellas familias en situación de vulnerabilidad.

Hasta el próximo 9 de septiembre, Amigos de Galicia mantendrá abierta la recepción de donaciones bajo el lema “Nas súas mochilas, o seu futuro”. Como suele ser habitual, podrán materializarse en el Centro Comercial Ponte Vella. Quienes no pasen por el recinto, pero quieran echar una mano tienen otra vía abierta. La Fundación mantiene activa en su página web la compra de “mochilas virtuales” mediante aportaciones económicas que luego se traducen en material para los más pequeños.

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Mientras, como cada año, Cruz Roja lanzará su campaña de recogida de material escolar en las próximas semanas. Una vez recolectado será entregado a aquellas familias que necesiten respaldo. La organización social tiene también otras iniciativas para ayudar durante el curso educativo. Actualmente, unos 350 niños de la provincia reciben apoyo escolar y participan en las actividades lúdicas de sus proyectos.