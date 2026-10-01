Calendario de vacunación de la gripe y la covid en Ourense: la dosis reforzada se amplía a los mayores de 65 años

La campaña de vacunación conjunta contra la gripe y la covid-19 avanza en la área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras con el objetivo de inmunizar a más de 121.000 personas de 60 o más años frente a la gripe y a cerca de 76.800 mayores de 70 años frente al coronavirus. La principal novedad de esta edición radica en la extensión de la vacuna antigripal de alta carga al tramo de edad entre los 65 y los 69 años, de modo que la protección reforzada abarcará a la totalidad de la población a partir de los 65 años.

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Calendario por grupos de edad y puntos de atención

Tras el arranque inicial el pasado 28 de septiembre en las residencias de mayores y centros de discapacidad, el calendario oficial contempla el inicio de la vacunación infantil el 13 de octubre, que se administrará en los centros de salud y en 13 colegios de la provincia dentro de un proyecto piloto enfocado a 3.731 alumnos. Posteriormente, el 19 de octubre arrancará la citación para el grupo de 70 o más años y para el personal sanitario, mientras que el turno de las mujeres embarazadas comenzará el 2 de noviembre.

El dispositivo permanecerá operativo hasta el 31 de diciembre en un total de 180 puntos habilitados en la provincia de Ourense, donde se prevé administrar en torno a 98.471 dosis. Los objetivos fijados para este año buscan alcanzar una cobertura del 75% en la población mayor de 60 años y situarse en el 60% en el tramo infantil (de 6 meses a 11 años), embarazadas y profesionales de la salud.