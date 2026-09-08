Ourense Mellor, Sumar, Partido Verde y Recortes Cero impulsan una candidatura conjunta para las municipales
ELECCIONES DE 2027
Partido Verde-EQUO y Recortes Cero se unen a Ourense Mellor y Sumar Galicia para construir una candidatura progresista de cara a las elecciones municipales de 2027 frente a Gonzalo Pérez Jácome
Partido Verde-EQUO y Recortes Cero se han incorporado a la candidatura conjunta impulsada por Ourense Mellor y Sumar Galicia para las próximas elecciones municipales de mayo de 2027, con el objetivo de "ofrecer una alternativa progresista sólida, recuperar la dignidad de las instituciones municipales y poner el Ayuntamiento al servicio de la vecindad".
Las cuatro organizaciones han insistido en la "necesidad de echar de la Alcaldía" al actual regidor ourensano, Gonzalo Pérez Jácome, para "abrir una nueva etapa política", así como en una agrupación basada en "gobernar y transformar Ourense con un proyecto social, democrático y solvente", invitando a otras fuerzas políticas, grupos o asociaciones progresistas a sumarse.
Entre los principales ejes, la agrupación ha enumerado el acceso a la vivienda, la recuperación de la cultura de barrio, la creación de un sistema municipal de salud mental, la defensa y fortalecimiento de servicios públicos, la regeneración institucional, la movilidad sostenible, la adaptación al cambio climático, la igualdad entre el rural y el urbano y la creación de oportunidades para la juventud.
"No queremos una simple suma de siglas, sino construir un espacio útil, participativo y abierto a la ciudadanía, capaz de recuperar el Ayuntamiento y situar en el centro los problemas reales de la gente", han asegurado.
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