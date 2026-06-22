¿Sabe usted que Ourense necesita más lugares en los que refrescarse?

¿Sabe usted que en Ourense urgen más espacios para poder refrescarse? ¿Que cuando llegan las altísimas temperaturas a la ciudad solo queda escapar o bañarse en un lugar lleno de gente? ¿Que este domingo en Oira ni se veía el agua ni el césped de la cantidad de gente que había? ¿Que es un agobio? ¿Que es la mejor demostración de que es necesario que se creen más lugares similares en el entorno de la ciudad?