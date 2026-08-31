Ourense no tempo: álbum de verano | Los tres puentes del Miño

Si podéis, os recomiendo ampliar esta fotografía para apreciar los profundos cambios que ha sufrido esta zona con el paso del tiempo. Sin duda, habréis reconocido las riberas del Miño una vez pasada la zona de Oira.

En aquellos tiempos, la temporada estival nos mostraba un río muy diferente, en el que afloraban de forma natural multitud de playas de arena y coios. De hecho, de manera genérica, los ourensanos llamaban a esa zona “el Coiñal”. Tenía, eso sí, su parte sufrida, ya que caminar sobre los cantos no era precisamente cómodo para los pies descalzos de quienes iban al baño. Como podéis observar, en algunos puntos el caudal era tan escaso que apenas hacía falta nadar para cruzar de orilla a orilla.

Ese “Coiñal”, por decisión de las autoridades de la época, terminó convirtiéndose en cantera: se autorizó la extracción de su piedra para emplearla en la construcción del naciente barrio de San Francisco. Camión a camión, el lecho del río se fue trasladando a las calles del barrio para darles consistencia; aunque, visto lo visto con el socavón que hemos sufrido recientemente, quizá no le dieron la suficiente. No obstante, también es cierto que hay quien atribuye dicho hundimiento a las filtraciones o deficiencias en el túnel del ferrocarril.

En el momento en que Augusto Pacheco capturó esta imagen, el río contaba con tres puentes; hoy, entre nuevas estructuras y pasarelas, el número prácticamente se ha duplicado.