Ourense no tempo: álbum de verano | Gente de los vinos en los 80…

La mayoría de estos señores ya han aparecido en estas páginas por separado. Se trata de personajes que dejaron —y alguno aún deja— huella en la historia auriense.

Aquella tarde-noche, “los chicos” se acercaron a desear buen provecho al popular Cepo. Como era habitual si el tiempo acompañaba, sacaba la “mesa de su salón” a la calle para disfrutar de la mejor cena posible. Por cierto, no era tan mala como se podría pensar, ya que con frecuencia los propietarios de los bares circundantes le “servían” ricas viandas; los calamares rellenos del Pompilio eran uno de sus manjares favoritos y, si no a diario, los disfrutaba casi...

¡Bueno! Quizás se tratará de alguna celebración, porque tampoco era normal que estuviera tan bien rodeado. Sea como fuere, aquel día lo flanqueaba por su izquierda Dado, uno de los pioneros en la venta del cupón. A continuación, el “artista maldito, gracias a Dios”, como él mismo se define: el gran Carlos Vello. En el centro, Llamas, el ferretero. Al siguiente no tuve el gusto de conocerlo, pero, consultados mis informadores, se trata de Pedro Escudero (gracias a todos los que me habéis ayudado a reconocer al gran Escudero). Termina el grupo Orlando Chaparro, panadero y dueño de Orchapan, la tienda delante de la que posa todo el “equipo” y que aún muchos de mis lectores recuerdan como “la tienda del Servando”.

Al hilo de esta fotografía, me recuerda el amigo Miguel Abad aquella sana costumbre de compartir el botellín en una taza. ¿Cómo si no podría aguantar el cuerpo de aquella juventud dar una, dos o tres vueltas al recorrido? El cuerpo y la cartera. Como suelo decir, eran otros tiempos: ni mejores ni peores, solo diferentes.