Ourense tiene un nuevo núcleo de entrenamiento deportivo especializado de la red de la Xunta

La Xunta de Galicia ha incorporado al Club Triatlón Cidade de Lugo Fluvial, al Club Remo Cabo de Cruz y al Club Gimnasia Pavillón Ourense a la red de núcleos de entrenamiento deportivo especializado (NADE), tras los acuerdos adoptados por la comisión gallega de evaluación de alto nivel deportivo.

Según publica el Diario Oficial de Galicia (DOG), con estas tres nuevas incorporaciones son ya 15 los NADE apoyados por la Xunta en 2026, en el marco de su apuesta por el fomento del deporte de alto nivel en la comunidad. Entre las entidades incluidas figuran clubes y federaciones de disciplinas como la halterofilia, el remo, el karate, el taekwondo, la gimnasia o el squash.

Lista completa

Además de los tres clubes que se suman este año, continúan en el programa el Club Halterofilia Coruña, el Club Fluvial de Lugo, la Federación Gallega de Karate y D.A., el Club de Luchas Olímpicas Vilalba, el Real Club Deportivo Coruña, el Club Taekwondo Sport Videlgi, el Club Santa Uxía de Ribeira, el Club de Gimnasia Universidad de A Coruña, la Federación Gallega de Hockey, el Club Kayak Tudense, el Club Boxeo Kickboxing Coruña y el Club Squash de Milladoiro.

Los NADE tienen como objetivo abarcar y promover las distintas realidades de la tecnificación deportiva especializada en Galicia. Estos núcleos engloban el conjunto de medios humanos y materiales gestionados por una entidad deportiva cuya finalidad es la preparación técnico-deportiva orientada al alto nivel o al alto rendimiento.

Los proyectos reconocidos se alinean con el interés estratégico de la Xunta de impulsar la presencia de deportistas gallegos en competiciones internacionales de máximo nivel, como juegos olímpicos y paralímpicos, así como campeonatos mundiales y europeos.