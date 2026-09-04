Ourense paga a "tocateja": la mitad de las viviendas se compran sin pasar por el banco

Al contado. Sin necesidad de hipoteca se compran prácticamente la mitad de las viviendas en la provincia de Ourense. La forma de adquirir un inmueble ha completado un gran cambio en las últimas dos décadas, pasando de una absoluta dependencia del crédito bancario a un escenario de total equilibrio. Durante el primer semestre de este año, el 49,4% de las operaciones de compraventa se cerraron sin recurrir a un préstamo registrado, consolidando un cambio de ciclo estructural que deja atrás los excesos de la época de la burbuja.

Según el cruce de datos históricos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre enero y junio se registraron 1.442 compraventas de vivienda en la provincia frente a 730 hipotecas constituidas. Esta proporción casi simétrica confirma un mercado maduro que se sostiene, en gran medida, por el ahorro y la reinversión.

Para entender la magnitud del fenómeno, basta con observar la fotografía de hace dos décadas. En el primer semestre de 2007, en pleno apogeo del bum inmobiliario, se vendieron 1.934 viviendas en Ourense y 1.887 se financiaron a través del banco. El 97,6% de las operaciones requería hipoteca y apenas 47 casas se pagaban en efectivo. Era la época de la hiperfinanciación, que derivó en las anomalías de 2008 y 2010, cuando se firmaron más préstamos que compras debido a las refinanciaciones masivas para evitar ejecuciones.

El estallido de la crisis financiera cerró por completo el grifo del crédito, arrastrando al sector a su etapa más oscura, tocando fondo en el arranque de 2014 con apenas 574 ventas semestrales. Fue precisamente en esa travesía por el desierto, entre 2012 y 2015, cuando emergió con fuerza la compra sin crédito. Ante la negativa de los bancos a prestar dinero, inversores con fondos propios aprovecharon el desplome de los precios, elevando las adquisiciones al contado hasta el 51% en 2013.

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Nueva realidad

Superada la distorsión provocada por la pandemia, el mercado ha entrado en una fase de estabilidad. Las compraventas rozan su mejor nivel en quince años (superando las 1.430 en los primeros semestres de 2025 y 2026), pero la tarta se reparte ahora a partes iguales. Las compras a tocateja han alcanzado la cifra récord de 712 operaciones en este último periodo. Este músculo financiero, impulsado por ahorradores e inversores que buscan refugio frente a la inflación, demuestra que el sector inmobiliario ourensano ya no necesita depender en exclusiva del banco para funcionar a pleno rendimiento.