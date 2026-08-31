Los extranjeros ganan peso en el mercado inmobiliario ourensano

La provincia está experimentando una transformación en su mercado inmobiliario, con un perfil de comprador cada vez más plural y deslocalizado. Según los últimos datos de transacciones de viviendas del Ministerio de de Transportes y Movilidad Sostenible -que analizan la serie histórica desde el año 2007 hasta principios de 2026-, el sector está registrando cada vez más protagonismo por parte de la población extranjera y un creciente interés inversor de las grandes ciudades españolas.

Residentes foráneos

El fenómeno más llamativo es el de los ciudadanos extranjeros que ya residen en la provincia. Este colectivo ha formalizado la compra de 1.739 viviendas en las últimas dos décadas. Tras la dura crisis económica, que desplomó las ventas a un mínimo de apenas 30 operaciones en todo 2013, el mercado ha experimentado una escalada constante e ininterrumpida a partir de 2021. Esta tendencia al alza culminó el pasado 2025 con un récord absoluto de 264 propiedades adquiridas.

Por su parte, los extranjeros no residentes -aquellos que invierten desde fuera de las fronteras españolas- representan un nicho de mercado menor pero igualmente al alza. Han sumado un total de 411 adquisiciones desde 2007, marcando también su propio máximo histórico en 2025 con 56 compraventas. Estas cifras reflejan que Ourense no solo atrae talento o mano de obra, sino que logra fidelizar a la población migrante, que decide establecerse definitivamente dando el salto a la propiedad.

El atractivo del ladrillo ourensano también suscita cierto interés en la península. El análisis del comprador nacional revela que las grandes urbes del país han puesto sus ojos de forma decidida en la provincia. Excluyendo a los propios gallegos, los residentes en la Comunidad de Madrid son los principales compradores. En este periodo (2007-2026) han adquirido 1.449 viviendas, seguidos de Barcelona, con 1.059 propiedades, Vizcaya (372) y Guipúzcoa (192).