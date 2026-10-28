La huelga de maquinistas de este jueves suprime conexiones de tren en Ourense

La huelga de 24 horas convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) para este jueves, 29 de octubre, afectará a distintos servicios ferroviarios con origen o destino en Galicia, entre ellos conexiones de alta velocidad y larga distancia entre Vigo y Madrid, así como trenes de media distancia entre varias ciudades gallegas.

En los servicios comerciales, el listado de Renfe señala como afectados un tren entre Madrid-Chamartín y Vigo-Urzaiz, con salida a las 08.26 horas y llegada a las 12.34, y otro en sentido contrario, que partirá de Vigo a las 13.37 y llegará a Madrid a las 17.37.

También figuran como afectados los cuatro servicios transfronterizos entre Vigo-Guixar y Valença do Minho: Vigo-Valença a las 08.58 y las 18.05 horas, y Valença-Vigo a las 11.00 y las 21.50. Asimismo, aparecen afectados un tren Lugo-Ourense, con salida a las 18.30 y llegada a las 20.15, y otro Ourense-Lugo, que circularía entre las 20.55 y las 22.40 horas.

En los trenes de servicio público, el listado recoge varias conexiones afectadas entre Santiago de Compostela, Vigo-Guixar y Vilagarcía de Arousa. Desde Santiago, figuran como afectados los servicios con destino a Vilagarcía de las 11.00 y las 19.34 horas, y los que tienen como destino Vigo a las 15.11, las 20.40 y las 22.10.

En sentido contrario, aparecen afectados los trenes Vigo-Santiago de las 06.48, las 17.08 y las 18.30, así como los Vilagarcía-Santiago de las 12.00 y las 20.42 horas.

El eje A Coruña-Ferrol también registra alteraciones. Están señalados como afectados los trenes A Coruña-Ferrol de las 07.30, las 15.04 y las 18.32 horas, y los Ferrol-A Coruña de las 05.40, las 09.10, las 17.41 y las 20.36. A ellos se suman un servicio Monforte de Lemos-A Coruña, con salida a las 07.30, y otro A Coruña-Monforte, a las 19.35 horas.

Además, figuran afectados los trenes Ferrol-Ribadeo de las 10.45 y Ribadeo-Ferrol de las 15.00 horas; los servicios Ourense-Lugo de las 12.32 y Lugo-Ourense de las 14.41; y las conexiones O Carballiño-Ourense de las 07.50 y las 15.00, y Ourense-O Carballiño de las 14.30 y las 21.13.

La relación incluye también como afectados el tren Ponferrada-Ourense de las 06.15 horas y dos servicios con observación de autobús: Vigo-Guixar-Ponferrada, a las 13.45, y Ourense-Vigo-Guixar, a las 10.05.

Servicios mínimos

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido unos servicios mínimos del 65% de los habituales para los trenes de Media Distancia y del 73% para los de Alta Velocidad y Larga Distancia.

En Cercanías, los servicios mínimos serán del 75% en las franjas punta -de 06.00 a 09.00, de 13.30 a 15.30 y de 18.30 a 20.30 horas- y del 50% el resto del día. En mercancías, se fija un 26% del servicio programado.

Renfe ha lamentado las molestias que la convocatoria pueda ocasionar a los viajeros y considera que las reivindicaciones de Semaf, relacionadas, entre otras cuestiones, con la normativa sobre tiempos de conducción y determinadas actuaciones de la Inspección de Trabajo, "exceden del ámbito de decisión de la compañía".

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La empresa sostiene que ha cumplido "íntegramente" los compromisos adquiridos en febrero para reforzar el sistema ferroviario tras el accidente de Adamuz.

Entre las medidas que destaca figuran la contratación de más de 1.200 trabajadores, el refuerzo de los equipos de mantenimiento y distintas actuaciones para mejorar la fiabilidad de los trenes y la calidad del servicio.