Ourense presenta la menor oferta museística de Galicia

Ourense es el desierto cultural de Galicia. Este lunes se celebró el Día internacional de los Museos, bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido”. Sin embargo, para la ciudad de As Burgas fue un día más, consecuencia de una política cultural inexistente. La otrora denominada “Atenas de Galicia”, por su intensa actividad cultural y artística durante los primeros años del siglo XX, presenta una oferta museística reducida a la más mínima expresión.

El Directorio de Museos y Colecciones de España recoge la existencia de tres museos en la ciudad, pero solo uno de ellos tiene abiertas sus puertas. El Museo Arqueológico Provincial, que debería ser uno de los grandes puntos de interés, encadena 24 años de andamios. Hace un mes el Parlamento de Galicia urgía al Gobierno central volver a abrir sus puertas, sin embargo, los trabajos suman un nuevo retraso que prolongará la espera, al menos, hasta finales de este 2026.

Mientras tanto, el legado material de la historia de Ourense permanece recopilado en cajas que están guardadas en la sede temporal de la institución, situada en el edificio Santa María de Europa, en A Carballeira. Algunas de sus piezas se pueden visitar en las exposiciones temporales de San Cibrao de Lás y en el Claustro de San Francisco.

Por su parte, el Museo Municipal echó el cierre en 2021 por decisión del Concello y, pese a las múltiples manifestaciones de los artistas, mantiene restringida su actividad. Su colección, que continúa en las instalaciones, está constituida por pintura y escultura gallega contemporánea.

Pese a que la intención del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome era convertir el edificio en una cafetería y, tras rechazar las insistencias de la oposición para la reapertura, estos días más de 700 escolares tendrán en gran privilegio de acceder a las instalaciones.

El único museo que recibe visitantes a diario es el Catedraliceo, instalado en el claustro gótico de la Catedral de San Martiño. Si bien es cierto, aunque muchos lo desconozcan, esconde grandes tesoros. Entre objetos y atuendos litúrgicos, expone también el tesoro de San Rosendo procedente del Monasterio de Celanova y el Misal Auriense, el primer libro impreso conocido en Galicia hasta la fecha.

A la cola de Galicia

Santiago de Compostela lidera el ranquin de la oferta cultural de Galicia con diez museos abiertos (Centro Gallego de Arte Contemporáneo, Museo de la Catedral, Peregrinacións, Historia Natural, Tierra Santa, Colegiata de Sar, Monasterio de San Paio, Museo do Pobo Galego, Granell y Museo Pedagógico de Galicia). Le sigue A Coruña con nueve (Domus, Casa Museo Emilia Pardo Bazán, Colección de Arte da Fundación María José Jove, Mundo Estrella Galicia, Arqueológico, Arte Sacro, Bellas Artes, Militar y Muncyt), Vigo tiene tres (Museo del Mar, Liste y Municipal) y la cuarta posición la comparten Lugo (Diocesano-Catedralicio y Provincial) y Ferrol (Naval y de Construcción Naval). Pontevedra cuenta con el Museo Provincial con seis edificios.