Conciertos y visitas gratuitas marcan el Día de los Museos

Talleres, visitas a espacios restringidos, conciertos y actividades participativas centran la programación con la que museos e instituciones culturales celebran este lunes el Día Internacional de los Museos, que en esta edición se articula bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido”.

El Museo Nacional del Prado celebrará la efeméride con una programación que refuerza su papel como espacio de encuentro, reflexión y participación activa de la sociedad. Así, la pinacoteca y el Reina Sofía protagonizan su primer encuentro institucional público, coincidiendo con el 40 aniversario del Reina Sofía y la mirada a los 25 primeros años del siglo XXI del Prado. En este marco de apertura y participación activa, la programación incluye una iniciativa para que el público elija el diseño de las próximas entradas del museo, y la III Editatona “El Prado en femenino”, organizada junto a Wikimedia España.

Durante toda la jornada, el Museo Nacional del Prado ofrecerá acceso gratuito, invitando a los visitantes a recorrer su colección permanente y a participar de una celebración que pone en valor el papel de los museos como espacios de conocimiento compartido y cohesión social.

Música en directo

Por su parte, el Reina Sofía, además de la conversación con el director del Prado, Miguel Falomir, se une a Radio 3 para ofrecer doce horas de música en directo el próximo viernes 22 de mayo. El evento tendrá lugar en el Patio del Edificio Nouvel y contará con entrada libre desde las 09:00 hasta las 23:00 horas.

En el cartel destacan nombres como Zahara, La Pegatina, Soleá Morente, Gara Durán o La Tania, junto a otros artistas como Carlangas, Conociendo Rusia, Fetén Fetén, Shego, Queralt Lahoz, María José Llergo, Ángel Stanich y Triángulo de Amor Bizarro, entre muchos otros. El museo culmina así las celebraciones por el Día Internacional de los Museos, manteniendo además la entrada gratuita durante toda la jornada.

También el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza se sumará a la celebración con una jornada gratuita de 10.00 a 19.00 horas, permitiendo visitar la colección permanente, la Colección Carmen Thyssen y exposiciones como “Hammershoi. El ojo que escucha”, “Pedagogías de guerra” o “Guercino y sus heroínas bíblicas”. El Thyssen programó además explicaciones en sala, visitas guiadas y un concierto de la Coral del Real Casino de Madrid.

La Galería de las Colecciones Reales celebrará un programa especial con visitas a espacios habitualmente cerrados al público, encuentros con expertos y conversaciones sobre el papel de los museos en la sociedad actual. Su acceso será gratuito durante todo el día, al igual que la entrada al Palacio Real.

Acceso a espacios restringidos

Además, la Galería permitirá el acceso a sus almacenes de bienes culturales, un espacio restringido de gran interés arquitectónico y patrimonial. Los visitantes podrán descubrir cómo se organizan estos espacios, qué sistemas de almacenamiento se utilizan y cuáles son las principales medidas de conservación preventiva. La actividad contará con dos pases, a las 12:00 y a las 17:00 horas.

La programación especial con motivo del Día Internacional de los Museos se prolongará hasta el 19 de mayo, con una nueva sesión de “Conversaciones en la Galería”, organizada en colaboración con la Fundación Tatiana.

Participan dieciséis museos estatales

Por otro lado, los 16 museos estatales del Ministerio de Cultura se suman a la conmemoración del Día Internacional de los Museos, que se celebra cada 18 de mayo, y a la 22 Noche Europea de los Museos, el 23 de mayo. La celebración incluye horarios especiales de apertura, conferencias y numerosas actividades. Además, en esta edición habrá días de entrada gratuita, jornadas en las que prolongarán su horario con aperturas nocturnas, visitas guiadas y acceso a espacios poco habituales. Precisamente, varios museos organizaron visitas especiales conducidas por expertos y profesionales de las propias instituciones.

Por ejemplo, el Museo Nacional de Artes Decorativas propone el “Maratón Inside Out. La colección del museo con sus profesionales”. También será posible acceder a espacios habitualmente cerrados al público, como los almacenes del Museo Nacional de Arte Romano y del Museo de América, donde se conserva la mayor parte de sus colecciones, ya que solo en torno al 10% de los fondos se exhiben de forma permanente.