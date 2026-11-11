Ourense afronta la primera huelga general desde hace 14 años bajo a lluvia y marcada por el festivo del San Martiño

Ourense afronta este miércoles una jornada de huelga general bajo la lluvia y con la celebración de San Martiño como telón de fondo. La convocatoria, la primera de estas características en la provincia desde hace 14 años, coincide con el festivo local, una circunstancia que condiciona el seguimiento de los paros y facilita que parte de la población pueda sumarse a las movilizaciones.

La manifestación convocada por CCOO reúne a alrededor de 400 personas en la ciudad, en una mañana en la que los paraguas se han convertido en protagonistas de las protestas. La participación deja una imagen de movilización en las calles, aunque las convocatorias sindicales también muestran cierta fragmentación, como refleja la marcha de CNT.

La huelga también ha tenido actividad durante la madrugada. La CIG impidió el acceso del turno de noche a la planta de Rubí Automotive, en Ribadavia, durante la jornada previa, dentro de las acciones de protesta organizadas por el sindicato. Los piquetes también estaban previstos en otros puntos de Ourense, como la estación intermodal y las cocheras de los autobuses urbanos.

El seguimiento de las movilizaciones deja una participación notable en las calles, aunque el festivo obliga a matizar el alcance de la huelga. Un total de 22 municipios de la provincia celebran San Martiño como jornada festiva, lo que reduce la actividad laboral habitual y, al mismo tiempo, permite que más personas puedan acudir a las manifestaciones.

Las reivindicaciones giran en torno a la mejora de los salarios, la reducción de la jornada laboral, el encarecimiento de la vida y las dificultades para acceder a una vivienda digna. CCOO y UGT también reclaman medidas contra la precariedad y el desbloqueo de la negociación colectiva, mientras que la CIG pone el foco en la pérdida de poder adquisitivo y las condiciones de vida de los trabajadores.

La jornada continuará por la tarde con nuevas movilizaciones, entre ellas la convocada a las 18.00 horas frente a la Subdelegación del Gobierno por la defensa del derecho a la vivienda y la mejora de las condiciones de vida. Todo ello en un San Martiño diferente, con la lluvia acompañando las protestas y las celebraciones tradicionales de la ciudad.