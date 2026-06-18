¿Sabe usted que Ourense tiene sus propios ecosistemas, propensos para los incendios, por cierto?

DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, jueves 18 de junio
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que si es necesario desbrozar en las franjas secundarias más aún en la zona 0 de la ciudad? ¿Que en calles como Julia Minguillón hay parcelas como en la selva africana? ¿Que además de maleza tienen ratas y serpientes? ¿Que la Policía Local pasa por delante pero se lava las manos porque dice que tienen que ser los vecinos quienes denuncien? ¿Qué pasará cuando suceda lo que nadie quiere oir?
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