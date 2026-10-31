Ourense, punto de encuentro de la medicina respiratoria

Ourense acoge este fin de semana a 115 especialistas en la LIII Reunión Anual de la Sociedade Galega de Patoloxía Respiratoria (SOGAPAR), organizada por el servicio de Neumología del área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras. El encuentro revisa los avances en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias frecuentes y minoritarias.

La cita fue inaugurada este viernes en el centro cultural Marcos Valcárcel por el director asistencial del área sanitaria, Eloy Sánchez. La jefa de Neumología del CHUO y organizadora del encuentro, Isaura Parente, destacó las novedades en oncología torácica: “Los cirujanos nos hablarán de técnicas novedosas para el tratamiento quirúrgico del cáncer”, indicó. El abordaje del asma y la EPOC también ocupa un lugar destacado.

El programa incluye 32 trabajos científicos, repartidos entre 17 comunicaciones orales y 15 pósteres. Cinco cuentan con participación de profesionales ourensanos. Las sesiones buscan trasladar los avances científicos a la práctica clínica.

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En la primera jornada, los especialistas abordaron las guías clínicas, la relación del asma con el riesgo cardiovascular y la vacunación. También se programaron debates sobre tratamientos con válvulas para la EPOC y su diagnóstico sin recurrir a la espirometría. El programa incluyó asimismo una sesión sobre el abandono del vapeo.

Este sábado será el turno de patologías menos frecuentes, como la fibrosis quística y el déficit de alfa-1 antitripsina, además de los tumores torácicos, la cirugía pulmonar y los tratamientos de ventilación domiciliaria.

El encuentro incluye la entrega de la primera beca Juan Suárez Antelo, creada en memoria del especialista compostelano dedicado a las enfermedades pulmonares intersticiales. Dotada con 2.500 euros, financiará una estancia formativa de tres semanas en una unidad de referencia de un hospital español.

Además, el viernes también se conmemoró el Día Galego sen Tabaco. La neumóloga Raquel Dacal destacó la importancia de ofrecer pautas para abandonar este mal hábito, una cuestión también abordada en el transcurso del congreso. “El tabaquismo es un factor de riesgo fundamental para muchas de las patologías respiratorias”, recordó la especialista.