Ourense registra la máxima de Galicia al alcanzar los 42,5 grados este martes

Ourense ha registrado este martes una máxima de 42,5 grados, el valor más elevado de Galicia durante la jornada, según MeteoGalicia. La temperatura se alcanzó a las 17,00 horas, coincidiendo con el pico del actual episodio de altas temperaturas.

La provincia afronta así las horas más críticas de esta ola de calor, después de que este lunes las máximas alcanzasen los 41 grados en Salvaterra de Miño, 40 en Arnoia y 39,9 en la ciudad de Ourense. La situación está provocada por la entrada de una masa de aire muy cálido procedente del norte de África, que mantiene los termómetros en valores extraordinariamente elevados.

Aviso rojo en 21 concellos

La situación ha llevado a MeteoGalicia a activar un aviso rojo por temperaturas de hasta 42 grados en la cuenca del Miño ourensano, que afecta a 21 concellos: A Arnoia, Barbadás, Beade, Carballeda de Avia, Cartelle, Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Melón, Nogueira de Ramuín, Ourense, Padrenda, O Pereiro de Aguiar, Pontedeva, Punxín, Ribadavia, San Amaro, San Cibrao das Viñas, Taboadela y Toén.

Además, el sur de la provincia y la comarca de Valdeorras permanecen bajo aviso naranja, ante la previsión de temperaturas próximas a los 40 grados.

La Consellería de Sanidade mantiene también activado su plan de alerta sanitaria por altas temperaturas, con distintos niveles de riesgo en función de la previsión y del impacto que el calor puede tener sobre la población.

En este caso, Valdeorras se encuentra en nivel 3, correspondiente a una alerta roja de riesgo máximo, mientras que la zona del Miño de Ourense y la montaña ourensana están en nivel 2, de riesgo naranja. También permanecen en este nivel el interior de Pontevedra y las Rías Baixas.

El mapa sanitario incorpora además criterios diferentes a los avisos meteorológicos, ya que tiene en cuenta la evolución histórica de las temperaturas y su relación con la mortalidad durante los últimos 20 años para determinar el riesgo para la salud.

Dos puntos de Ourense, entre los más cálidos de España

El intenso calor también sitúa a la provincia entre las zonas con temperaturas más elevadas de todo el país. Ourense y Ribadavia llegaron a colarse entre los cinco registros más altos de España en los datos de AEMET consultados durante la tarde.

Estos puntos estarían solo por detrás de Andújar (Jaén), con 43 grados, y Montoro (Córdoba), con 41,7. En el extremo contrario de Galicia, Calvos de Randín registró la mínima más baja de la jornada, con 9,5 grados a las 7,00 horas.

El alivio llegará a partir del miércoles

El episodio de calor comenzará a perder intensidad a partir de este miércoles, cuando se espera un descenso de las temperaturas. Aunque los termómetros continuarán marcando valores elevados, las previsiones apuntan a que las máximas caerán por debajo de los umbrales que activan los avisos meteorológicos.

El martes, sin embargo, queda como el día más extremo de este episodio, con Ourense alcanzando los 42,5 grados y volviendo a situarse como uno de los principales focos de calor de España.