Ourense registra los pacientes hospitalizados más longevos del país

La edad de los ourensanos también se mide a la salida del hospital. La provincia registra la edad media más alta de España entre los pacientes dados de alta, con 65,95 años en 2024, más de siete por encima de la media nacional, situada en 58,78. Así lo recoge la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria del Instituto Nacional de Estadística (INE), que refleja cómo el envejecimiento de la población ourensana también se traslada a la actividad hospitalaria.

El contraste resulta todavía más expresivo al observar quiénes necesitan atención hospitalaria. Casi dos de cada tres altas de residentes ourensanos, el 62,5%, correspondieron a personas mayores de 64 años. Y el 44,7% fueron de pacientes que ya habían cumplido los 75. Es decir, prácticamente una de cada dos altas se produjo entre los más mayores, un colectivo que concentra buena parte de la actividad asistencial.

La estructura demográfica de la provincia ayuda a entender estas cifras. En 2024, el 32,1% de la población ourensana tenía al menos 65 años, frente a aproximadamente el 20% en España. Esa diferencia contribuye a explicar por qué la edad media al alta es tan elevada: hay proporcionalmente más habitantes en las franjas en las que suelen aumentar las necesidades sanitarias. También pueden influir las enfermedades atendidas y las pautas de ingreso, por lo que el envejecimiento no explica necesariamente toda la distancia con otras provincias.

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Ourense también destaca por su elevada tasa de hospitalización. Durante 2024 se contabilizaron 39.789 altas de residentes en la provincia, lo que supone 13.051 por cada 100.000 habitantes, la tercera tasa más alta de España y muy por encima de la media nacional, situada en 10.189. La estadística contabiliza las altas hospitalarias, por lo que una misma persona puede aparecer varias veces si necesita más de un ingreso.

La combinación de una edad media elevada y una de las mayores tasas de hospitalización del país plantea un desafío para la sanidad ourensana: responder a las necesidades de una población muy envejecida, tanto durante los ingresos como en los cuidados posteriores. De esta manera, la gran longevidad de la provincia también es protagonista de la actividad sanitaria.

Las enfermedades respiratorias son la primera causa de ingreso

Las enfermedades respiratorias fueron la principal causa de hospitalización de los ourensanos durante 2024, con 6.357 altas, por delante de las patologías digestivas (5.514) y las circulatorias (5.426). Según los datos del INE, la provincia registró una tasa de 2.085 altas por cada 100.000 habitantes relacionadas con problemas respiratorios, frente a las 1.268 de media nacional. Es decir, un 64,4% más que en el conjunto de España, donde las enfermedades digestivas encabezan las causas de hospitalización.

El contraste resulta todavía mayor al examinar los diagnósticos concretos. Las bronquitis y bronquiolitis provocaron 494 altas por cada 100.000 habitantes en Ourense, prácticamente el triple que en España, donde la tasa se situó en 162. También sobresalen las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC) y las bronquiectasias, cuya tasa en la provincia casi duplica la estatal. En el caso de la neumonía, la diferencia alcanza el 57,5%.

La mayor frecuencia de hospitalizaciones también aparece en otros grupos de enfermedades. Las patologías del aparato circulatorio registraron una tasa un 45,1% superior a la española, mientras que las digestivas superaron la referencia estatal en un 40,1%.

En cambio, la media española supera a Ourense en las hospitalizaciones relacionadas con trastornos mentales y del comportamiento, así como en las provocadas por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas.