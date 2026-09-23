Ourense se reivindica como capital del termalismo

El II Congreso Internacional de la Gestión de la Balneoterapia comenzó bajo el lema “Innovación, salud y territorio ante el reto demográfico” durante el 40º aniversario de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo.

Relacionado II Congreso Internacional da Xestión da Balneoterapia

Este congreso tiene como objetivo principal ser un punto de encuentro entre las administraciones públicas, los operadores privados y la comunidad científica para que se pueda reflexionar e intercambiar conocimientos relacionados con un mejor aprovechamiento de las propiedades terapéuticas de las aguas mineromedicinales. Para este fin, el congreso cuenta con más de 60 trabajos científicos elaborados por 150 autores, presentaciones científicas sobre diferentes aspectos de las aguas termales y un ciclo de cine promovido por el cineclub Padre Feijoo, además de actos de homenaje a Marita Souto Figueroa y a Luis Rodríguez Míguez, referentes del termalismo en Ourense.

La inauguración oficial del evento tuvo lugar a las 11:00 horas, con la presencia de representantes de la comunidad científica, organismos públicos y asociaciones internacionales como la Asociación Europea de Balnearios (ESPA). Marlies Sobczak, representante de esta asociación, destacó el papel que juega el agua termal en la terapia de curas naturales y la importancia de mantener el contacto con los pacientes durante un periodo de tiempo continuado y no “tratarlos tres semanas y decirles adiós”.

Gestión del agua e identidad provincial

Carmen García Mateo, rectora de la UVigo, incidió en el papel que juega el Campus Auga en la explotación del termalismo, ya que entre las tres líneas de especialización de este campus se encuentra la gestión del agua termal. El decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, Jesús Vázquez, compartió este sentimiento además de resaltar el carácter internacional del evento.

Los organismos públicos también tuvieron un papel protagonista en el acto de presentación. La Diputación de Ourense contó con representación en el evento de apertura, donde se afianzó la colaboración de esta entidad con la universidad, manteniendo lo que se denominó como una “alianza absolutamente inquebrantable”. Además, el organismo público quiso poner en valor el termalismo como recurso simbólico e identitario de Ourense: “El termalismo es un extraordinario recurso que nos identifica como provincia”, destacaron desde la Diputación. Por su parte, la Xunta de Galicia, representada por su delegado Manuel Pardo, también hizo hincapié en la fuerte tradición termal de la provincia de Ourense, la cual “forma parte de nuestra identidad”.

Las actividades de hoy incluyen sesiones sobre el turismo de bienestar y gestión de balnearios a las 09:00 horas y sobre el futuro del termalismo a las 16:00 horas, además de mesas redondas que versarán sobre “Experiencias innovadoras de gestión de territorios termales” a las 12:00 horas y sobre el papel que juegan las instituciones científicas en la hidrología médica a las 18:00 horas. Después de la ceremonia de clausura, a cargo de Christian-François Roques-Latrille a las 19:00 horas, se entregarán premios a la mejor comunicación y al mejor póster científico.

Ambos tipos de participación destacan por la variedad en sus propuestas. Las comunicaciones presentan temas desde “Ourense, asentamiento fundamentado en sus fuentes termales” hasta la evaluación del uso potencial del agua termal en la elaboración de cerveza artesana. Los pósteres también abarcan temáticas muy amplias como el estado actual de la cosmética termal en Europa o los flujos de calor geotérmicos del yacimiento Ourense-ciudad.

Este congreso se enmarca, en palabras de Manuel Pardo, “en una semana muy saludable”, y es que paralelamente al transcurso de este evento se celebrará la 24ª edición de Termatalia, la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, los días 24 y 25 de este mes. “Así, durante unos días, Ourense y Galicia volverán a situar el agua termal en el centro de la conversación internacional. Un agua que nace de la tierra, atraviesa el tiempo y llega hasta nosotros. Un agua que cura, que cuida, que reúne”, concluyó Pardo.

Homenaje a Marita Souto, pionera de la investigación termal

Autoridades y familiares en el homenaje a Marita Souto. | Lucía Otero

En el marco de este Congreso Internacional, la doctora María Generosa “Marita” Souto Figueroa fue homenajeada en un acto donde se subrayó su papel como referente internacional y pionera en materia termal. El evento tuvo lugar en la biblioteca universitaria Rosalía de Castro, lugar donde Souto contará también con una exposición de libros de carácter termal en su honor y un estante donde se agradece su extraordinaria contribución a la investigación, divulgación y valorización del patrimonio termal gallego.

Este acto representa para la Diputación de Ourense “un ejercicio de gratitud y de justicia”, donde se destacó el papel de Souto como investigadora y también como impulsora del mundo termal ourensano.

Relacionado Las termas de A Chavasqueira y O Muíño da Veiga cerrarán cinco meses

Una carrera brillante

En su faceta de investigadora, Souto estuvo ligada a las aguas termales desde su tesis doctoral sobre el estudio químico analítico de las aguas termales y mineromedicinales en Ourense. Más adelante, la doctora se convertiría en delegada en España de la Federación Mundial de Hidroterapia y Climatoterapia, miembro de la Sociedad Internacional de Hidrología y Climatología Médica y académica numeraria de la Real Academia Europea de Doctores. Fue en su ingreso en esta institución cuando afirmó: “Quiero que las aguas termales y mineromedicinales reciban el reconocimiento que merecen para ser incorporadas en el Sistema Nacional de Salud de España”.