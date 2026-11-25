El ensayo clínico Combogal suma 2.735 participantes en el área sanitaria de Ourense, que sitúa como la segunda con menos incorporaciones en términos absolutos de Galicia, solo por delante de Ferrol (2.575).

La investigación, impulsada por la Xunta y que arrancó el pasado 17 de octubre, acumula 24.884 participantes en la comunidad. Su objetivo es determinar la mejor estrategia de vacunación frente a la gripe y el covid en mayores de 65 años, comparando la protección que ofrece una vacuna combinada frente a la administración de ambas por separado. El estudio evaluará su capacidad para reducir las hospitalizaciones, complicaciones y fallecimientos asociados a estas infecciones.

El reclutamiento continuará hasta el próximo 18 de diciembre. Los interesados pueden solicitar cita a través de Sergas Móbil o en el teléfono 900 842 217