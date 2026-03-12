Ourense es la segunda provincia española con más metros de huerta por habitante

El cultivo de huertas familiares no es solo una tradición en Ourense, sino un sector al alza que gana peso año tras año. Según los datos de la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE) del Ministerio de Agricultura, la provincia es la cuarta de España en superficie absoluta de huerta -superada únicamente por sus vecinas gallegas A Coruña, Lugo y Pontevedra- y la segunda de todo el país si se mide la superficie disponible por cada habitante, con unos 213 metros cuadrados por habitante.

El minifundismo histórico de la comunidad, sumado a la búsqueda de productos frescos y al ahorro frente a la inflación, sitúa a las cuatro provincias de Galicia a la cabeza del autoconsumo nacional.

En la provincia de Ourense existen un total de 6.500 hectáreas destinadas a huertos familiares. Esta cifra marca una tendencia al alza, con un incremento de 1.065 hectáreas en los últimos diez años. Actualmente, estos huertos representan un peso enorme en la agricultura provincial, alcanzando el 13,1% de todas las tierras de cultivo de Ourense, que suman un total de 49.592 hectáreas. Además, el aprovechamiento del terreno es muy alto: solo el 7% de esa superficie (459 hectáreas) se encuentra actualmente en barbecho o descanso.

Lo que se cultiva

En cuanto a la distribución de lo que se siembra, las hortalizas son las reinas absolutas del huerto ourensano, ocupando 3.092 hectáreas. Le siguen de cerca los frutales no cítricos, que cubren 1.287 hectáreas, y los cultivos forrajeros, que con 638 hectáreas mantienen su importancia para el sustento de animales domésticos. La patata, uno de los productos estrella de la gastronomía local, mantiene una reserva de 351 hectáreas dentro de estos huertos familiares, quedando ya en un plano más discreto el cereal para grano con 74 hectáreas y el viñedo con 32.

Un ahorro significativo

Según la Encuesta Estructural a Hogares del Instituto Galego de Estatística (IGE), actualmente, el 35,38% de los hogares ourensanos logran reducir sus gastos mensuales gracias a la producción propia, una tasa de participación que supera a la de Lugo (32,98%) y que duplica la relevancia que este hábito tiene en las zonas más urbanas de A Coruña (25,51%) o Pontevedra (26,91%).

En términos económicos, el ahorro medio para un hogar ourensano que apuesta por el autoconsumo es de 44,76 euros mensuales (unos 537 euros al año). Curiosamente, los datos revelan que la huerta propiamente dicha no es el activo más rentable; la tradicional matanza del cerdo sigue siendo el factor que más dinero ahorra a las familias, con una media de 39,54 euros al mes (474,48 euros anuales), frente a los 22,67 euros (272,04 euros al año) que aportan las verduras y patatas.

