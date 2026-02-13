Ourense, segundo destino del programa Retorna Cualifica Emprego

Otro de los puntos donde las consultoras internacionales han jugado un papel destacado ha sido en la estrategia Retorna Cualifica Emprego puesta en marcha por la Xunta de Galicia, que supuso el año pasado la llegada de un centenar de trabajadores extranjeros de ascendencia gallega, de los cuales la cuarta parte lo hicieron en la provincia de Ourense, el segundo destino más escogido por estos profesionales.

Los sectores con mayor número de contrataciones fueron el sociosanitario, construcción, logística, ganadería y hostelería, que vinieron de países como Cuba, Uruguay, Argentina y Venezuela"

En este caso, correspondió a la Fundación Nortempo coordinar con la administración las 4.700 solicitudes para participar en el programa. Sus portavoces explican que “el programa no se limita a la búsqueda de empleo, sino que incorpora un itinerario de formación y cualificación profesional diseñado para mejorar las competencias de las personas participantes”. En este caso, “los sectores con mayor número de contratacione fueron el sociosanitario, construcción, logística, ganadería y hostelería”, y los orígenes más frecuentes, “países como Cuba, Uruguay, Argentina y Venezuela, aunque también se registraron retornos desde Estados Unidos, Brasil, México y Chile”.

La segunda edición del programa contó con la participación de más de 85 empresas gallegas, que ofrecieron cerca de 180 vacantes gestionadas para la incorporación de personas retornadas.