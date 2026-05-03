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Bilbao Athletic - Ourense CF (0-0)

¿Sabe usted que Ourense será durante mayo el escenario de un "cásting" político?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, Ourense verá muchas caras conocidas hasta el día 31

¿Sabe usted que Ourense será durante mayo el escenario de un "cásting" político?
¿Sabe usted que Ourense será durante mayo el escenario de un "cásting" político?

¿Sabe usted que mayo apunta a ser un mes de cásting para algunas formaciones políticas de la city? ¿Que se busca llegar al día 31 con el cabeza de lista ya perfilado y anunciado en más de una? ¿Que habrá muchas caras conocidas que se dejarán caer por Ourense para estrechar lazos en próximas fechas? ¿Que son varios los nombres que se barajan, y que no deberían descartarse sorpresas de última hora?

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