¿Sabe usted que Ourense será durante mayo el escenario de un "cásting" político?

¿Sabe usted que mayo apunta a ser un mes de cásting para algunas formaciones políticas de la city? ¿Que se busca llegar al día 31 con el cabeza de lista ya perfilado y anunciado en más de una? ¿Que habrá muchas caras conocidas que se dejarán caer por Ourense para estrechar lazos en próximas fechas? ¿Que son varios los nombres que se barajan, y que no deberían descartarse sorpresas de última hora?