Ourense será epicentro de la música coral en la octava edición de Ourencanto

La emoción y felicidad de los participantes en una edición anterior del Ourencanto.

Ourense será este fin de semana el referente del canto coral en Galicia con la octava edición de Ourencanto, un encuentro que reunirá a más de 300 niños y jóvenes en diferentes actividades. El evento, que combina formación y convivencia, culminará el domingo con un gran concierto en el Auditorio Municipal.

La actividad fue presentada ayer, donde sus responsables pusieron en valor la consolidación de un proyecto que ha crecido edición tras edición. Desde su origen, el festival cuenta con la dirección artística de Josu Elberdin, figura de prestigio internacional cuya trayectoria ha sido clave en su desarrollo. En esta edición también estará presente Javier Busto, referente de la música coral contemporánea y autor de piezas estrenadas en anteriores citas del certamen.

Ourencanto se presenta como una iniciativa pionera que une formación y música, generando un espacio de aprendizaje colectivo que trasciende lo escénico. Su impacto ha servido de inspiración para otros proyectos en España y Latinoamérica, reforzando su papel como cita de referencia tanto a nivel nacional como internacional.

El productor de Ourencanto, Carlos Núñez, subrayó el interés que despierta el evento: “Podríamos llenar dos auditorios solo con las peticiones que tenemos para asistir”. Por su parte, la directora técnica, Cristina Rodríguez, destacó el espíritu del proyecto: “Esto empezó como un sueño que se hizo realidad; una sociedad que canta es más feliz”.

La ciudad se convertirá de esta manera, durante unos días, en un punto de encuentro de voces jóveves y en escaparate de la música coral.