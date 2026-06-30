¿Sabe usted que Ourense sufrió un 'flashback', pero sin 'flash'?

¿Sabe usted que este lunes durante un rato a todos los ourensanos les vinieron recuerdos de un pasado cercano? ¿Que salvo los más espabilados, nadie tenía velas en casa? ¿Que el susto fue breve pero intenso? ¿Que los vendedores de radio ya se estaban frotando las manos? ¿Que durante breves minutos la ciudad vivió un apagón generalizado? ¿Que empiezan a ser demasiado recurrentes en la city?