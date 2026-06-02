Ourense sufrió el pasado año 14 usurpaciones de inmuebles

La preocupación entre los ourensanos por las okupaciones de viviendas vacías y las consecuencias que estas tienen en los inmuebles y en los barrios va en aumento. Los recientes episodios de incendios en Ourense -en la antigua Casa de los Baños y en un edificio de la calle Vicente Risco- han puesto sobre la mesa un debate sobre una problemática que daña la convivencia.

El Ministerio del Interior, en una estadística publicada recientemente, ha puesto cifras a esta problemática. En la provincia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tuvieron conocimiento en 2025 de un total de 14 usurpaciones de inmuebles. Asimismo, durante este periodo se esclarecieron nueve allanamientos. Por otra parte, hubo ocho personas que estuvieron detenidas y/o investigadas por cometer este delito, el cual conlleva responsabilidad penal e incluso los que lo cometen se pueden enfrentar a penas de prisión.

En la ciudad, en varias zonas los vecinos han denunciado la okupación de una vivienda o incluso de un edificio. Sin ir más lejos, la semana pasada residentes en la plaza de la Trinidade contaron que un local de esa zona había sido invadido por personas que antes estaban en la antigua Casa de los Baños. “Hay personas mayores que se sienten inseguras con esta gente ahí”, señalaba un vecino.

Condenada por usurpación

Más allá de la capital, esta realidad también se vive en otras partes de la provincia. Una usurpación en una casa ubicada en Xinzo de Limia acabó con una condena firme solo seis meses después. La denunciada entró en la vivienda a finales de septiembre pese a no contar con la autorización del propietario. La mujer reconoció que accedió sin el permiso del dueño y que se mantuvo en la misma al no tener otro lugar para vivir. Además, alegó haber accedido con unas llaves que le fueron facilitadas por terceras personas a cambio de 600 euros.

Finalmente, fue condenada por el Tribunal de Instancia de Xinzo de Limia tras la denuncia del sobrino del propietario de la casa. El juez le impuso a la mujer una multa de 360 euros por un delito leve de usurpación. Además, la sentencia, ratificada por la Audiencia Provincial, decretó el desalojo de la vivienda en el plazo de un mes.