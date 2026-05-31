Pesadilla okupa en Barbadás: "Ahora es más vulnerable la propietaria que ellos"

Edificio en el que se sitúa el piso propiedad de una mujer que lo necesita recuperar para vender.

La elección hace más de dos años de alquilar su piso en la avenida de Celanova de Barbadás fue para una mujer el comienzo de una pesadilla que aún dura hasta el día de hoy. Tomó esta decisión porque se iba a vivir a otro lugar por motivos laborales y esto le permitía tener un ingreso económico que la ayudase cada mes. El hijo del vecino de enfrente le manifestó su intención de arrendarlo y luego comprarlo. Pactaron un importe razonable: “La oscilación de precios de la zona estaba entre 130.000 y 140.000 euros y yo se lo dejé en 115.000”, señala la propietaria, quien prefiere mantenerse en el anonimato.

Al estar tan ocupada con su mudanza, le dejó toda la documentación y acabó firmando el contrato pensando que se había realizado el traspaso de la luz, el agua y la comunidad. “En ningún caso se hizo efectivo y durante todo un año yo, sin darme cuenta, seguía pagando los gastos”, explica.

"Decidí que tenía que salir"

En ese tiempo, ella le insistió en su intención de vender ya el piso y le pidió que se pusiese en contacto con la persona que había contratado para llevar el tema de la documentación. “Nos estuvo dando largas y al final como no lo compraba y había meses que no había pagado el alquiler, decidí que tenía que salir”, relata la propietaria.

Su sorpresa fue que una vez se lo comunicó, le indicó que le devolviese las llaves y le informó que ella iba a ir al piso. “En ese momento me comenta que hay otra persona dentro, yo me bloqueé y se lo conté a mi padre”, confiesa. Ambos se desplazaron hasta el inmueble, donde se encontraron a una pareja dentro que les dijo que se lo había alquilado un hombre.

En ese encuentro ella les explicó su intención de vender el piso, pero no tuvieron éxito y el morador les incidió en que no lo quería dejar porque tenía un contrato, por lo que iniciaron medidas legales. “En todo este tiempo he estado pagando todos los recibos. (...) No estoy abierta a negociar con él, ya que, según asegura, en una ocasión la amenazó”.

“En vista de que el proceso legal se iba a alargar, lo que hice fue preguntar opiniones y me puse en manos de Desokupa Galicia para intentar recuperar su piso”, señala.

Mi situación personal no es la mejor y necesito que salgan del piso porque preciso venderlo”, asegura la propietaria

"Necesito que salgan"

“La situación ha sido muy tensa porque estuve sin trabajo, siempre andaba justa. Ahora mi situación personal no es la mejor y necesito que salgan del piso porque preciso venderlo”, confiesa la propietaria. “La persona a la que se lo alquilé inicialmente no me ha pagado lo que me debe, que es una cantidad importante”, añade.

"Ahora es más vulnerable la propietaria que ellos"

Según explican desde Desokupa Galicia, los inquilinos solicitaron “de primeras” 10.000 euros y durante las conversaciones les advirtieron de que, si tenían que ir por vía judicial, eran personas vulnerables con dos niños y no los iban a echar en mínimo 24 meses.

La empresa señala que también se les llegó a ofrecer una alternativa y le buscaron otra vivienda, pagándoles la fianza y el primer mes. Sin embargo, se echaron atrás. “Firmaron un contrato y el día anterior a la entrega de llaves nos dijeron que no se marchaban porque no les valía”, señala un representante de la empresa.

Además, desde la empresa indican que estos inquilinos están pagando el alquiler al arrendatario inicial del inmueble, según los documentos que les mostraron. “Nos enseñaron los recibos”, aseguran, aunque dudan si los han confeccionado ellos mismos.

La empresa apunta a que el inquilino tiene un alto nivel de vida. “Él desayuna, come y cena fuera todos los días. (…) Ahora mismo sería más vulnerable la propietaria que ellos”, asegura un representante de la compañía.