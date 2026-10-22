Ourense suma en 2026 casi 5 accidentes de tráfico al día con animales

En los casi diez meses que van de 2026, la provincia ha registrado ya 1.327 siniestros de tráfico provocados por animales, de los cuales 921 han estado protagonizados por jabalíes. Estas cifras, que mantienen la tendencia del año pasado (cuando se contabilizaron 1.774 accidentes totales y 1.233 causados por esta especie), evidencian un riesgo constante en las carreteras. Precisamente para analizar esta problemática y debatir posibles soluciones, Ourense acogió este miércoles una jornada técnica centrada en la siniestralidad viaria y la fauna, organizada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

En 2025, los animales estuvieron implicados en el 58% de los accidentes producidos en vías interurbanas de Galicia, siendo la provincia de Ourense la que concentró el mayor registro de la comunidad. Durante el encuentro, la directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, expuso el modelo de gestión coordinada y transversal de la Xunta de Galicia para abordar esta problemática.

Díaz subrayó que, ante el aumento de la siniestralidad y la persistencia de los destrozos, el Gobierno gallego ha decretado por primera vez la emergencia cinegética temporal en toda la comunidad para controlar la población de jabalí. Este enfoque integral requiere combinar el control poblacional, la prevención de daños, actuaciones sobre las infraestructuras viarias, vigilancia sanitaria y cooperación institucional.

La magnitud del problema trasciende la seguridad vial, impactando fuertemente en el ámbito agroganadero, donde se han registrado 4.918 avisos por daños en Galicia hasta el 1 de julio de este año. Para hacer frente a una población autonómica estimada en 82.200 ejemplares (2,77 por kilómetro cuadrado), la Xunta impulsa medidas como ayudas para pastores eléctricos, compensaciones económicas y el fomento de la actividad cinegética. En este sentido, durante la temporada 2024-2025 se ejecutaron más de 15.500 acciones que resultaron en casi 18.900 capturas, evidenciando una gran movilización del sector.

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El éxito para frenar este reto multicausal, concluyó la directora xeral, dependerá de una respuesta flexible y de la estrecha coordinación entre todas las instituciones implicadas, incluyendo a la Xunta, concellos, DGT, Guardia Civil, titulares de las vías y el sector de la caza.

En la jornada estuvieron presentes agentes de la DGT, Forestales y Protección Civil, además de otros representantes o interesados en la materia, hasta un total de 206 participantes. En este sentido, José Miguel Tolosa, jefe provincial de Tráfico de Cantabria analizó la situación a nivel nacional, donde Ourense se encuentra entre las 10 provincias más afectadas. Además, Tolosa reflexionó sobre el modelo de señalización apuntando que las carreteras españolas están “inundadas” de los carteles tradicionales que avisan de la presencia de animales de forma que “pierden el factor de aviso de peligro” para el que fueron diseñadas. Así, propone un nuevo modelo más vistoso, en color amarillo, que provoque la reacción del conductor y que ofrezca información sobre el número de siniestros registrados en tramos de mayor concentración.