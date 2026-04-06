Ourense supera los 30 grados por primera vez en el 2026 y registra la temperatura más alta de Galicia

Este lunes Galicia ha registrado su primera ola de calor significativa del año, con temperaturas que superaron los 30 grados en varias localidades de la comunidad. Ourense marcó la cifra más alta, alcanzando 31,6 ºC a las 17:10 horas, convirtiéndose en la protagonista de esta jornada calurosa.

No fue la única zona afectada: en A Coruña, en la Torre de Hércules, se alcanzaron 31,1 ºC a las 16:40 horas, mientras que en Viveiro (Borreiros) el termómetro llegó a 31 ºC a las 17:00 horas. En el interior, localidades como Arnoia (Remuíño) y Lourenzá registraron 30,6 ºC y 30,5 ºC, respectivamente, evidenciando un patrón de calor intenso que abarcó tanto la costa como el interior de Galicia.

Los meteorólogos destacan que estos valores son inusuales para abril, especialmente tan temprano en la primavera, y apuntan a una masa de aire cálido procedente del sur de Europa como responsable de este aumento repentino de las temperaturas. El calor ha generado cielos despejados y luz intensa durante toda la jornada, pero también ha puesto en alerta a autoridades y población, dado que estas condiciones podrían favorecer la aparición de incendios forestales en zonas de vegetación seca.

En Ourense, el récord de 31,6 ºC ha sido recibido con sorpresa y admiración por los vecinos, que aprovechaban la tarde para actividades al aire libre, mientras que expertos recuerdan la importancia de hidratarse y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en las horas centrales del día.

Con este repunte, Galicia da la bienvenida a una primavera con registros de temperatura poco habituales, marcando un inicio de año que podría anticipar veranos más cálidos y días de calor adelantado en la región.