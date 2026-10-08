Ourense tendrá un nuevo edificio de 12 plantas en 2027, pero Sanidade descarta otro hospital
parlamento gallego
La Xunta descarta construir un nuevo hospital en Ourense y apuesta por renovar el CHUO, con un edificio de 12 plantas en 2027 y la sustitución del Materno-Infantil.
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, rechazó este miércoles en el Parlamento la necesidad de construir un nuevo hospital en Ourense y defendió la renovación integral del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) mediante un plan director que combine nuevas construcciones, sustitución de edificios y modernización de instalaciones por fases.
Caamaño avanzó que el nuevo edificio de hospitalización de 12 plantas estará previsiblemente operativo en el primer semestre de 2027 y que está planificada la sustitución completa del actual Materno-Infantil. Caamaño explicó que el proceso de transformación del CHUO ya ha permitido incorporar en los últimos años un nuevo edificio de hospitalización de más de 52.000 metros cuadrados, una nueva Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), una Unidad de Ictus y una nueva Unidad de Medicina Nuclear, actuaciones que, según ha defendido, han ampliado y modernizado la capacidad asistencial de la provincia.
Doce plantas
A estas obras se sumará el nuevo edificio de hospitalización de 12 plantas actualmente en construcción, cuya entrada en funcionamiento está prevista para el primer semestre de 2027. Asimismo, la Xunta prevé sustituir por completo el actual Materno-Infantil por un edificio nuevo.
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