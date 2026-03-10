Ourense se vuelca con José y la Cafetería Niza tras el incendio que lo dejó hospitalizado: "El cariño es imposible de pagar"

Los vecinos de Ourense se han volcado con la Cafetería Niza tras el incendio que afectó al local este lunes por la mañana, dejando al propietario, José, hospitalizado por inhalación de humo. El establecimiento, situado en el centro de la ciudad, sufrió un incendio alrededor de las 7:45 horas provocado por una freidora que se incendió, según relataban fuentes oficiales.

Los empleados intentaron sofocar las llamas con extintores, pero sin éxito. Cuando llegaron los Bombeiros de Ourense, el aceite aún estaba a altas temperaturas y había mucho humo dentro del local y en las galerías, por lo que procedieron a enfriar la zona. Afortunadamente, no hubo más heridos, pero el propietario tuvo que ser trasladado al CHUO.

El impacto del incendio ha movilizado a la comunidad de Ourense, que ha inundado las redes sociales de la cafetería con mensajes de apoyo y cariño.

El propio post de la noticia en la cuenta de Facebook de La Región recibió mensajes como "Ánimo campeón", "Espero que sea leve", "Espero que todo quede en un susto" o "Que Jose se recupere pronto, les mando mucha fuerza a todos los afectados o Jefe una pronta recuperación, espero que vaya todo bien".

Los trabajadores lo agradecen

En la cuenta de Facebook de la Cafetería Niza, el propio establecimiento publicó un mensaje agradeciendo a todos los que se han volcado con ellos:

El post ha recibido decenas de comentarios de vecinos y clientes deseando una pronta recuperación a José y mostrando solidaridad con el personal del local. Mensajes como “Ánimo campeón”, “Espero que todo quede en un susto”, “Jose se recupere pronto” o “GRANDES. MUY GRANDES. GRANDES POR FUERA PERO MUCHO MÁS GRANDES POR DENTRO” reflejan la cercanía y apoyo de los ourensanos.

La Cafetería Niza, que ha sido un punto de encuentro habitual en el centro de Ourense, espera retomar su actividad lo antes posible. Mientras tanto, los comentarios en redes sociales ayudan a paliar unos daños materiales reparables mientras el afecto recibido estos días "es imposible de pagar".