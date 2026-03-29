Carlos, padre de una menor conductora: "El microcoche evitó que mi hija subiera en moto de paquete”

La hija de Carlos recibió un regalo muy especial cuando cumplió 15 años. Sus padres le regalaron un microcoche blanco que, en realidad, supondría un cambio para toda la familia. “Sabíamos que iba de paquete en la moto de algún amigo y estábamos preocupados. Nos pareció una alternativa y así evitar riesgos”, apunta Carlos como principal motivo de la compra.

También se valoró para facilitar los traslados que diariamente necesitaba hacer la menor por sus estudios. “Quisimos no estar pendientes de autobuses y ahorrar tiempos”. La hija de Carlos ganó más de una hora de sueño diaria y proporcionó una mejor organización familiar.

“La niña del coche”

En Ourense no son muchos los menores que disponen de esta alternativa. “Sabíamos que iba a quedar marcada como ‘la niña del coche’ y así fue”, pero Carlos insiste en que no lo consideran un lujo ni un capricho. “Hicimos números, está financiado y la cuota es muy baja, unos doscientos euros al mes con seguro, y nos ha servido para que tenga autonomía y que no suba en motos”.

Reconoce que el precio es alto y deberían ser accesibles para más jóvenes, pero destaca que si se cuidan “tienen una reventa muy buena, el valor que le puedes perder en tres años es solo de dos o tres mil euros”, calcula.

Un aspecto a mejorar es que el examen sólo se realiza en un recinto cerrado. “El primer día que cogen el coche en tráfico abierto es un shock, pero nunca tuvo ningún susto. Sabe que debe orillarse y va lenta pero segura. Los demás conductores la respetan. Ahora tiene 17 años y hasta salta de provincia con su coche, porque la libertad de movimientos nos gusta a todos”.