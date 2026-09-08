Pagará más de 5.000 euros por agredir a dos jóvenes en una discoteca de Ourense

Randi Rainiel V. R. aceptó una condena de un año de prisión y 120 euros de multa por agredir a dos jóvenes en el interior de la discoteca Luxus, en la calle Arturo Pérez Serantes de la ciudad, el 2 de julio de 2023, sobre las cinco de la madrugada. El incidente se produjo de madrugada, cuando el procesado tiró al suelo a una de las víctimas y golpeó después en la cara con un vaso de cristal al amigo de este, que había intentado mediar en la agresión.

La diferencia en las cuantías a pagar refleja la distinta gravedad de las heridas que sufrió cada uno. Mientras que el primero presentó un traumatismo craneal leve y escoriaciones que sanaron en seis días, la víctima del vaso se llevó la peor parte a causa del impacto con el cristal. Este último sufrió varios cortes en el rostro y en una mano que requirieron puntos de sutura y tratamiento con antibióticos. Tras tardar doce días en curar, le han quedado como secuela un perjuicio estético por cicatrices visibles cerca del ojo izquierdo y en un dedo.

El agresor evitará su ingreso en la cárcel a condición de no delinquir durante dos años y abonar las indemnizaciones, fijadas en 5.185 euros para el lesionado más grave y 280 euros para el herido leve. Esta responsabilidad civil se pagará en cuotas de 200 euros al mes, mientras que la orden de alejamiento de tres años y medio que pesaba sobre él ya se considera cumplida.