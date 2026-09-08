Pagará más de 5.000 euros por agredir a dos jóvenes en una discoteca de Ourense

UN AÑO DE CÁRCEL

La sentencia también le impone un año de prisión porque una de las víctimas, que intentó detener la palea, resultó lesionada con un vaso de cristal

El inculpado, en la audiencia preliminar en la Sección Penal.
El inculpado, en la audiencia preliminar en la Sección Penal. | M.S.

Randi Rainiel V. R. aceptó una condena de un año de prisión y 120 euros de multa por agredir a dos jóvenes en el interior de la discoteca Luxus, en la calle Arturo Pérez Serantes de la ciudad, el 2 de julio de 2023, sobre las cinco de la madrugada. El incidente se produjo de madrugada, cuando el procesado tiró al suelo a una de las víctimas y golpeó después en la cara con un vaso de cristal al amigo de este, que había intentado mediar en la agresión.

La diferencia en las cuantías a pagar refleja la distinta gravedad de las heridas que sufrió cada uno. Mientras que el primero presentó un traumatismo craneal leve y escoriaciones que sanaron en seis días, la víctima del vaso se llevó la peor parte a causa del impacto con el cristal. Este último sufrió varios cortes en el rostro y en una mano que requirieron puntos de sutura y tratamiento con antibióticos. Tras tardar doce días en curar, le han quedado como secuela un perjuicio estético por cicatrices visibles cerca del ojo izquierdo y en un dedo.

El agresor evitará su ingreso en la cárcel a condición de no delinquir durante dos años y abonar las indemnizaciones, fijadas en 5.185 euros para el lesionado más grave y 280 euros para el herido leve. Esta responsabilidad civil se pagará en cuotas de 200 euros al mes, mientras que la orden de alejamiento de tres años y medio que pesaba sobre él ya se considera cumplida.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats