El Estado pagará los sueldos adeudados a un trabajador “sin papeles” en Ourense

El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) deberá pagarle a un hombre que trabajaba como peón los 7.263 euros que se le adeudaban en salarios pese a que no estaba dado de alta en la Seguridad Social. El conflicto laboral comenzó en noviembre de 2024 con el cese del empleado. Ante esta decisión, presentó una demanda y se celebró un acto de conciliación. Sin embargo, el acuerdo no se cumplió, por lo que acudió de nuevo al juzgado, pero la insolvencia económica del empresario impidió que cobrase.

Por ello, estos salarios adeudados se los reclama al Fogasa, pero el organismo público se los denegó y el caso llegó de nuevo a la Justicia, a la Plaza 3 de la Sección Social. La jueza señala en la sentencia que la Inspección de Trabajo determinó que el demandante trabajaba como peón para el empresario, aunque no estaba dado de alta en la Seguridad Social al carecer de autorización administrativa.

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“Sí que hubo la real prestación de servicios y, por lo tanto, el actor tenía derecho a percibir los salarios que el propio empresario reconoce adeudar”, recoge el fallo. Por todo ello, estima la demanda presentada por el abogado Gabriel Guntín y obliga a Fogasa a pagarle 7.263 euros. Contra la sentencia cabe recurso de súplica.