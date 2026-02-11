Paragüeiros: La ciudad de los techos plegables

Ourense se ha convertido por estos días en una ciudad de techos móviles y plegables. No es que la lluvia pertinaz fuese novedad o simple monotonía estacional, es que la entrada consecutiva de los temporales Ingrid, Joseph y Leonardo ha provocado un auge de uso y compras de paraguas, que se hace difícil no apreciar por calles y autobuses a personas que los llevan colgados en sus brazos cual murciélagos de varillas metálicas mientras escurren agua o en un mismo trayecto ver repetido cómo deslizan su mano por el eje de este objeto cuyo origen milenario se remonta a China.

En la Avenida das Caldas la imagen de una silueta de rueda de afiador acompaña al nombre “Benito: paragüería y cuchillería”, esta tienda, con 27 años de antigüedad, que ofrece navajas, tijeras, cintos y bastones, tiene su especialidad en los paraguas que según comenta Benito Carballo “la venta en estos días ha aumentado bastante, por eso procuramos tener de todo tipo. Los hay desde veintitantos euros hasta de alta gama que cuestan 80. Todo depende de lo que venga buscando el cliente”.

En la tienda de la calle Juan de Austria, abierta hace 48 años y sede original, la imagen de la rueda de afiador se replica, aunque es Josefina Castro, esposa de Benito, la encargada de responder las preguntas de interesados que se acercan al mostrador mientras ella coloca etiquetas a los paraguas o de mostrar la variedad que tiene para ofrecer a quienes producto de una rotura por una ráfaga de viento desean una reparación o renovar este accesorio también comprado en una de las dos tiendas, pues Benito afirma: “Los clientes que tenemos son fieles, nosotros procuramos darle los servicios que necesiten. Igualmente si una persona mayor lo require, tenemos paraguas que son bastones también”.

Ángel Carballo, hijo de Benito y Josefina, acompaña a sus padres en este oficio de paragüeiros, por donde han pasado y se exhiben tantos paraguas como manos dispuestas para abrirlos mientras la lluvia continúe haciendo su escala en Ourense hasta nuevo aviso.