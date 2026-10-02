¿Sabe usted que parece que hay un boicot contra un portal de la Rúa do Baño?

¿Sabe usted que los vecinos de la Rúa do Baño no dan crédito? ¿Que estos días aparecía una jardinera “oficial” delante de un único portal? ¿Que estos armatostes solo restan plazas de aparcamiento? ¿Que también han colocado pivotes “disuasorios” que dificultan la carga y descarga del comercio frente a dicho portal? ¿Que si cada vez son menos los negocios en esta zona lo comprensible es ponérselo fácil?