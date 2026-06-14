¿Sabe usted que parece no importarle a nadie los incendios en edificios abandonados?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, un incendio urbano en Ourense sin que nadie tome medidas
¿Sabe usted que ha vuelto a quemarse un inmueble público, y okupado, víctima del abandono? ¿Que ya van unos cuantos en el último mes y daña ver cómo algunos empiezan a asimilarlo como algo normal? ¿Que mientras se va quemando el patrimonio nadie toma ningún tipo de medida? ¿Que parece que se espera a que las consecuencias sean ya irreversibles para tomar el toro por los cuernos y ponerse las pilas?
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