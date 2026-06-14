¿Sabe usted que parece no importarle a nadie los incendios en edificios abandonados?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, un incendio urbano en Ourense sin que nadie tome medidas

Granja abandonada que ardió cerca del CHUO.
Granja abandonada que ardió cerca del CHUO. | La Región

¿Sabe usted que ha vuelto a quemarse un inmueble público, y okupado, víctima del abandono? ¿Que ya van unos cuantos en el último mes y daña ver cómo algunos empiezan a asimilarlo como algo normal? ¿Que mientras se va quemando el patrimonio nadie toma ningún tipo de medida? ¿Que parece que se espera a que las consecuencias sean ya irreversibles para tomar el toro por los cuernos y ponerse las pilas?

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