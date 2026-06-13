Arde una antigua granja escuela habitualmente okupada al lado del CHUO

Un incendio registrado este sábado en el edificio de la antigua granja escuela de la Diputación, situada en la zona de A Cuña y a escasos metros del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), obligó a la intervención de los servicios de emergencia y generó preocupación entre los vecinos debido a la proximidad de una amplia superficie cubierta de maleza.

El fuego se declaró en una de las naves de este antiguo recinto, actualmente abandonado y habitualmente okupado, ubicado en el entorno de Camino Miramón. Un intenso olor a humo fue el primer indicio que alertó a los residentes de la zona, quienes dieron aviso a los servicios de emergencia al comprobar que salía humo del interior del inmueble.

Hasta el lugar se desplazaron dos vehículos del parque municipal de bomberos de Ourense, así como una unidad de la Policía Local.

Nave abandonada

Según indicaron vecinos presentes en la zona, en el interior de la nave se acumulaban numerosos enseres, trastos y materiales abandonados. Las primeras informaciones apuntan a que el incendio podría haberse originado tras la quema de algún objeto en el interior del edificio, aunque las circunstancias concretas del suceso deberán ser determinadas por las autoridades competentes.

La rápida actuación de los bomberos permitió controlar las llamas antes de que estas se propagasen al exterior. Algunos vecinos también colaboraron en las labores iniciales para evitar que el fuego ganase intensidad mientras llegaban los equipos de emergencia.

Según los presentes, tanto la finca de la antigua granja como la extensa parcela de Santa Mariña presentan abundante vegetación y zonas sin desbrozar. Los residentes del entorno llevan tiempo reclamando actuaciones de limpieza y mantenimiento en estos terrenos.

El incendio no causó daños personales.