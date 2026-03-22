Una pareja se enfrenta a dos juicios en Ourense por estafas de 400.000 euros en compraventas

Una pareja se enfrenta el miércoles en Ourense a dos juicios por estafas en compraventas de vehículos que superan los 400.000 euros. La Fiscalía sostiene que ambos actuaron durante años siguiendo un mismo patrón: cobrar por adelantado coches que nunca entregaban o utilizar la confianza de las víctimas para encadenar nuevas operaciones fraudulentas. La acusación solicita penas de hasta diez años de prisión para él y ocho años para ella, además de la devolución de las cantidades presuntamente estafadas.

El primero de los casos, procedente de los juzgados de Celanova, se centra en una supuesta estafa cercana a los 300.000 euros a una empresa de automóviles. El principal acusado llegó a cobrar 23 vehículos sin intención de entregarlos ni devolver el dinero, aunque sí completó otras operaciones. Entre los coches no entregados figuran modelos de alta gama. A esta cantidad se suma un particular que reclama 13.100 euros por una motocicleta que tampoco recibió.

Fiscalía atribuye también responsabilidad a su pareja, al considerar que actuó de común acuerdo y que sus cuentas bancarias se empleaban para recibir los pagos, además de figurar en documentación vinculada a algunos vehículos.

El segundo juicio aborda una supuesta estafa de 107.000 euros a un particular iniciada en 2018 con la venta fraudulenta de un coche por internet. A partir de ahí, según la acusación, los procesados aprovecharon la relación de confianza para proponer nuevas operaciones, incluyendo falsas inversiones en lotes de vehículos, inmuebles o maquinaria agrícola.

Ambos acusados firmaron en 2023 un reconocimiento de deuda por ese importe. Los procedimientos reflejan, según Fiscalía, una dinámica prolongada en el tiempo, basada en operaciones repetidas y en el aprovechamiento de la relación con sus víctimas.