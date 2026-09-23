¿Sabe usted que en el parking de Progreso se paga a la vieja usanza, para desgracia de los usuarios?

¿Sabe usted que parece mentira que en pleno siglo veintiuno haya situaciones donde se siga teniendo que pagar en efectivo? ¿Que en el parking de Progreso la máquina digital está estropeada? ¿Que para poder pagar tu ticket sin monedas hay que ir al otro lado de la instalación? ¿Que hay que subir escaleras o una cuesta bastante larga? ¿Que es una molestia que hasta provoca colas en horas punta?

Relacionado Un choque entre una moto y un turismo en la calle Progreso deja varios heridos