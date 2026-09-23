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Asamblea General de la ONU

¿Sabe usted que en el parking de Progreso se paga a la vieja usanza, para desgracia de los usuarios?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen Cho Dixo, para pagar con tarjeta en el parking de Progreso hay que romperse mucho la cabeza

Máquina estropeada en el párking de Progreso
Máquina estropeada en el párking de Progreso

¿Sabe usted que parece mentira que en pleno siglo veintiuno haya situaciones donde se siga teniendo que pagar en efectivo? ¿Que en el parking de Progreso la máquina digital está estropeada? ¿Que para poder pagar tu ticket sin monedas hay que ir al otro lado de la instalación? ¿Que hay que subir escaleras o una cuesta bastante larga? ¿Que es una molestia que hasta provoca colas en horas punta?

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