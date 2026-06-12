El parque San Lázaro será el epicentro de los cambios viarios por el Rally de Ourense

Los coches del Rally Ourense este jueves a la tarde delante de la Subdelegación del Gobierno y en el Parque de San Lázaro.

La celebración del Rally de Ourense provocará importantes alteraciones de tráfico en la ciudad durante todo el fin de semana, con cortes y desvíos que afectarán especialmente al centro urbano y al transporte público.

Las principales restricciones comenzarán hoy viernes a las 18.00 horas, con un corte total de tráfico en el centro que se prolongará durante 24 horas. El punto más afectado será el entorno del parque San Lázaro, con incidencias en las calles Concejo, Curros Enríquez y el tramo comprendido entre Juan XXIII y la avenida de la Habana.

Para facilitar la circulación, los vehículos serán desviados provisionalmente por la calle situada detrás de la Subdelegación del Gobierno, que pasará a tener doble sentido de circulación para conectar con la avenida de la Habana. Además, entre las 20.45 y las 21.15 horas del viernes, la entrada y salida de los coches de competición al parque de reagrupamiento complicará aún más la movilidad en la zona de San Lázaro.

Las restricciones continuarán el sábado, con controles de acceso hacia Expourense desde las 9.15 horas. Los momentos de mayor incidencia están previstos a las 12.50 y 13.50 horas, coincidiendo con nuevas paradas de los vehículos en el parque San Lázaro, antes de la llegada final programada en torno a las 18.20 horas.

El autobús urbano también sufrirá modificaciones. Hasta once líneas (1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14A, 14B y 16) suprimirán temporalmente sus paradas habituales en parque San Lázaro y Juan XXIII, que serán trasladadas a ubicaciones provisionales situadas detrás de la Subdelegación del Gobierno y en el cruce de Curros Enríquez con la avenida de la Habana. Otras líneas modificarán igualmente sus recorridos para evitar la zona afectada por la prueba deportiva.