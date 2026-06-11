Galería | Arrancan los motores con la ceremonia de inauguración del Rally de Ourense, en fotos

El Parque de San Lázaro acoge el acto de apertura del Rally de Ourense 2026 con la presentación oficial de los vehículos y la presencia de equipos y aficionados antes del inicio de los tramos cronometrados

El Rally de Ourense 2026 da el pistoletazo de salida con la celebración de la ceremonia de inauguración, un acto que reúne a equipos, pilotos y aficionados en el centro de la ciudad. El evento sirve como puesta de largo oficial de una nueva edición de la prueba automovilística.

Durante la presentación se muestran los coches participantes, que reciben el aplauso del público en su llegada al recinto. Las tripulaciones aprovechan el acto para tomar el primer contacto con el ambiente previo a la competición.

La ceremonia marca el inicio simbólico del rally, que continuará en los próximos días con los tramos cronometrados y el desarrollo completo de la prueba por las carreteras de la provincia.

Firmas de los pilotos con premio gracias a la lámina de La Región

En el compromiso anual que tiene el diario La Región con el Rally de Ourense, el periódico regaló con el ejemplar de ayer jueves una lámina con las fotos de los principales pilotos que participan en esta edición. Y ellos estamparon su firma en un acto previo a la ceremonia de salida, también en el entorno del Parque de San Lázaro. Y completarla tiene premio. La Región sortea un televisor Samsung de 65 pulgadas entre todos los que consiguieran las firmas de los pilotos y copilotos, se hagan una foto con su lámina cubierta y la envíen adjuntándola al formulario del Press Club. El sorteo se realiza entre todas las personas que envíen su foto antes del martes 16 de junio a las 12,00 horas, y el nombre del ganador se publica el miércoles 17 de junio. Una promoción con un regalo a la altura para que la fiesta del motor en la ciudad y la provincia sea para recordar una edición más.