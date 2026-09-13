La parroquia ourensana de Cudeiro estrena su nueva pasarela peatonal

La carretera OU-150 a su paso por la parroquia de Cudeiro, en Ourense, cuenta con una nueva pasarela peatonal de 54 metros de longitud, construida de forma paralela al puente sobre el riachuelo Val dos Gozos. La obra, ejecutada por la Xunta de Galicia con una inversión superior a los 435.000 euros, fue visitada por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y la directora de la Axencia Galega de Infraestruturas, María Deza.

Esta intervención permite dar continuidad a un itinerario peatonal que conecta con dos tramos de la vía que ya contaban con aceras y sendas previas, garantizando el tránsito peatonal sin necesidad de cruzar por la calzada del puente. El proyecto combina acero, madera, hormigón y piedra para su integración en la zona, e incorpora un sistema de iluminación propia.