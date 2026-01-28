ACUSADO DE MALTRATO HABITUAL
Relata un infierno de matrimonio marcado por la violencia vicaria en Ourense
RECIBIERON SU CHEQUE
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Ourense recibió ayer en el Campo Municipal de Oira el cheque de la recaudación del partido benéfico en lucha contra el cáncer de mama, disputado en octubre el mismo lugar, dentro de la campaña “Tomámolo a peito”.
La quinta deición del evento, que enfrentó al EFF Rosalía con un equipo de mujeres de Ourense, consiguió sumar una cantidad de 2.735 euros gracias a la venta de entradas, patrocinadores, colaboradores y la “fila cero”.
La recaudación irá destinada a investigación, prevención, diagnóstico precoz y acompañamiento a pacientes afectadas por la enfermedad en la provincia.
“Cada ano, este partido demostra que Ourense é unha provincia solidaria e comprometida. Grazas ao apoio de clubs, xogadoras, institucións, patrocinadores e cidadanía podemos seguir avanzando na loita contra o cancro de mama e acompañando a quen máis o necesita”, destacó en el acto el presidente de la AECC en Ourense, Germán Rodríguez-Saá.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ACUSADO DE MALTRATO HABITUAL
Relata un infierno de matrimonio marcado por la violencia vicaria en Ourense
UNA CUESTIÓN QUE PREOCUPA
Crecen las dudas sobre el personal eventual de DO en la Diputación
INMINENTE REAPERTURA
La ciudad, sin plan en As Burgas ni fondos estatales
RECIBIERON SU CHEQUE
El partido contra el cáncer de mama sumó 2.700 euros
Lo último
NO SERÁ CONSIDERAD ACCIDENTE DE TRÁFICO
La investigación apunta a un suicidio en el atropello mortal de Sandiás
LA CIUDAD QUE TODAVÍA ESTÁ
La casita de la palmera en la avenida de Buenos Aires
OBITUARIO
Emilio, “el de los caramelos”
OBITUARIO
Susana Seoane, luchadora contra la ELA