El partido contra el cáncer de mama sumó 2.700 euros

La AECC recibe su cheque benéfico contra el cáncer de mama

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Ourense recibió ayer en el Campo Municipal de Oira el cheque de la recaudación del partido benéfico en lucha contra el cáncer de mama, disputado en octubre el mismo lugar, dentro de la campaña “Tomámolo a peito”.

La quinta deición del evento, que enfrentó al EFF Rosalía con un equipo de mujeres de Ourense, consiguió sumar una cantidad de 2.735 euros gracias a la venta de entradas, patrocinadores, colaboradores y la “fila cero”.

La recaudación irá destinada a investigación, prevención, diagnóstico precoz y acompañamiento a pacientes afectadas por la enfermedad en la provincia.

“Cada ano, este partido demostra que Ourense é unha provincia solidaria e comprometida. Grazas ao apoio de clubs, xogadoras, institucións, patrocinadores e cidadanía podemos seguir avanzando na loita contra o cancro de mama e acompañando a quen máis o necesita”, destacó en el acto el presidente de la AECC en Ourense, Germán Rodríguez-Saá.