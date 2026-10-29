SEGURIDAD CIUDADANA
El Partido Popular de Ourense solicita mejoras en la red viaria de Mende
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El PP de Ourense llevará al próximo pleno municipal dos mociones para reclamar mejoras en las infraestructuras de Mende y una intervención urgente en el túnel de la estación intermodal, que ya reclamaron días atrás. La candidata a la alcaldía, Ana Méndez, presentó las iniciativas acompañada por los concejales Inma Moreiras, Jorge Pumar y Pepe Araújo.
En Mende, los populares solicitan el asfaltado integral de la carretera que conecta Camiño de Mende con Cima de Mende, debido a los numerosos baches y al deterioro del firme. "Solicitamos o seu asfaltado integral ou, cando menos, unha reparación urxente das zonas deterioradas", afirmó Méndez. También reclaman una inspección técnica de la Ponte de Mende, que tiene limitada la carga a 5,5 toneladas, para comprobar su estado y verificar si la restricción se ajusta al tráfico que soporta. La moción incluye otras demandas relacionadas con la seguridad viaria, la iluminación, el mantenimiento del parque infantil y la conservación de espacios públicos de la zona.
La segunda iniciativa se centra en el túnel peatonal que comunica la rúa Río Arnoia con Euloxio Gómez Franqueira. El PP denuncia la acumulación de basura y agua, las humedades, los malos olores y la falta de iluminación. Por ello, solicita una inspección técnica urgente y el cierre y precintado provisional del paso hasta que se garantice su seguridad y salubridad. "As condicións actuais poden supoñer un risco para a seguridade e a saúde das persoas", advirtió la portavoz. Los populares también reclaman una limpieza integral y una actuación coordinada de los servicios sociales y sanitarios.
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