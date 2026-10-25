Paso a paso, sin olvidar a Willy: más de cien personas se reúnen para honrar su memoria

El sentido recuerdo de José García-Calvo, conocido cariñosamente como Willy, volvió a reunir a más de un centenar de personas en una jornada en la que la actividad deportiva y el homenaje caminaron de la mano. Amoeiro fue el escenario de la tercera edición de la Andaina Solidaria Memorial José García-Calvo “Willy”, organizada por +Deporte La Región en colaboración con la Universidade de Vigo.

Profesor de educación física e impulsor de numerosas actividades deportivas en la provincia, entre ellas la primera andaina de Allariz, Willy dejó una huella que sus familiares, amigos y personas que lo apreciaban mantienen viva a través de esta cita anual.

Los participantes se reunieron desde primera hora de la mañana para recoger la camiseta conmemorativa preparada para la ocasión por +Deporte y prepararse para afrontar un recorrido circular de 16 kilómetros. La jornada incluyó una carrera y una andaina, ambas de carácter no competitivo, que permitieron disfrutar del entorno natural de Amoeiro.

El itinerario discurrió por las inmediaciones del río Barbantiño, atravesando bosques de ribera muy característicos de la localidad y sus aledaños pasando junto a antiguos molinos y levadas -canales de agua tradiciales-. Los caminantes también pudieron contemplar la Fervenza do Cachón y descubrir distintos elementos del patrimonio histórico y etnográfico de Os Chaos.

Como en las anteriores ediciones, la familia de Willy estuvo presente en el homenaje. Su esposa, Montse, recibió un ramo de flores y agradeció la participación y el cariño de todos los asistentes, en uno de los momentos más emotivos de la jornada.

La tercera edición del memorial volvió a poner de manifiesto, paso a paso, el legado de Willy, quien dedicó buena parte de su vida a promover las actividades al aire libre en Ourense. Una celebración de su memoria de la manera que más le habría gustado a él: en movimiento.