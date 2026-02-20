Patricia Guerra, madre ourensana de acogida: “Nos aporta algo maravilloso”

Cruz Roja vuelve a pedir ayuda a la sociedad ourensana para reforzar su red de familias de acogida. El martes, 24 de febrero, ha convocado un encuentro donde explicarán el funcionamiento del Programa de Familias Acolledoras de la Xunta, que gestiona la entidad, y que en la provincia está especialmente necesitado de familias dispuestas a acoger a niños de entre 0 y 6 años.

“Siempre necesitamos familias, pero se nos hace especialmente necesario en la franja de edad de entre 0-3 años, porque en Ourense no hay centros para niños tan pequeños; y también entre los 3 y los 6”, cuenta Sonia López, psicólga del programa de acogida. Una de las personas que dio ese paso fue Patricia Guerra, quien acoge en su casa a Ana -nombre ficticio-, una pequeña de tres años que convive con sus dos hijas de 16 y 17.

Guerra explica que “a nosotras nos está pasando algo maravilloso, aunque es muchísimo trabajo. Yo tengo algo de experiencia porque tengo dos hijas, pero todas tuvimos que aprender otra vez a cuidar de una niña pequeña. Con ella, tengo que innovar todos los días, porque tiene su mochilita (sus vivencias previas a la acogida) y te demanda un extra, pero nunca he lamentado la decisión”, comenta antes de añadir que “me encanta cuando veo a mi padre con ella, y está totalmente integrada con los 7 primos de la familia”.

Soy muy consciente de que Ana tendrá que marcharse en un momento dado, pero eso será por un buen motivo"

Acogida, no adopción

Sobre el proceso a seguir antes de que Ana llegase a su hogar, Patricia Guerra recuerda que “ella llegó en julio (de 2025), pero yo decidí mucho antes ser acogedora, casi un año antes. Tuve que pasar por una formación previa, y luego puedes elegir las edades. Yo soy profesora, y escogí el tramo entre 0 y 3 años para poder conciliar. Ana estaba en el límite, pero acabamos acogiéndola”.

Uno de los aspectos sobre los que más le incidieron durante la formación fue que “adopción y acogida son dos vías distintas. Soy muy consciente de que Ana tendrá que marcharse en un momento dado, pero eso será por un buen motivo. Bien porque puede volver con su familia, bien porque tiene una que la adopte”, explica la maestra antes de matizar que “la acogida puede ser por muchos motivos. Por una enfermedad de los padres biológicos, por un problema de alcoholismo, una depresión, adicciones… pero siempre con visos de volver”.

Precisamente, en aras de esa estabilidad, la familia biológica y de acogida están en contacto. “En mi caso, aún no hemos hablado con su familia bioñógica, pero es lo normal para que haya confianza. Para los niños es muy necesario que puedan hablar de y con sus padres y hermanos”, explica Patricia Guerra.

La psicóloga Sonia López ratifica estas afirmaciones, indicando que “no es una adopción, ni se pretende que lo sea. La intención siempre es que los niños puedan reincorporarse a sus familias”. En Ourense 34 familias acogieron a 48 menores durante 2025, y en Galicia hay una lista de espera de 73.