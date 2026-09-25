Patrimonio exige localizar lo retirado de la Casa de Baños
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Patrimonio reclama por escrito al Concello que sitúe las piezas recogidas y elabore un plan de obras
La dirección xeral de Patrimonio ha comunicado al Concello de Ourense que no están autorizadas “novas demolicións, desmontaxes, apeos ou consolidacións” en la malograda Casa de Baños “ata que exista un proxecto redactado por un profesional competente”, según indica en un escrito entregado al gobierno local el pasado 15 de septiembre.
El mismo escrito señala que la administración Jácome “deberá acreditar o estado e o lugar de custodia dos elementos históricos, culturais e termais retirados”, retirada que se hizo después de que entidades como Apatrigal y el Centro Cultural Vázquez Gulías señalaran que se encontraban a la intemperie y entre escombros.
Se contrataron e executaron actuacións sen ningún tipo de cautela nin autorización da consellería nun inmoble con protección integral e estrutural"
Además, el documento cuestiona el procedimiento efectuado por el consistorio, puesto que “se contrataron e executaron actuacións sen ningún tipo de cautela nin autorización da consellería nun inmoble con protección integral e estrutural”, motivo por el cual la policía autonómica tuvo que personarse en el edificio dañado.
“Agora o importante é aclarar que se fixo durante ese tempo, protexer os elementos que se conservan e presentar un proxecto serio de recuperación”, indicaba la portavoz del PP, Ana Méndez
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